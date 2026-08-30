다저스-양키스 유니폼 입은 곽빈, 현실 되나...161km, 안우진 누른 피칭 본 ML 스카우트 반응이

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 1사 1,2루 곽빈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝낸 후 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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[스포츠조선 김용 기자] "작년의 곽빈과 올해 곽빈은 다른 선수다."

한국 야구팬들에게 친숙하고, 메이저리그에서도 가장 유명하고 인기가 많다는 LA 다저스와 뉴욕 양키스. 이 팀들의 유니폼을 입고 곽빈이 빅리그 무대에서 던지는 모습을 볼 수 있게 될 것인가.

곽빈이 두산 베어스를 넘어 KBO리그 전체 에이스로 이슈의 중심에 서고 있다. 올해 11승5패 평균자책점 2.36 169탈삼진으로 다승 공동 3위, 평균자책점 1위, 탈삼진 1위, 승률 3위를 달리고 있다. 팀 후배 최민석이 13승으로 다승 1위를 질주하고 있고 두 사람 모두 아이치-나고야 아시안게임 대표팀 멤버로 리그에서 빠져야해 다승 타이틀이 어떻게 될 지 모르겠지만, 투수 트리플크라운도 충분히 노려볼만한 상황이다.

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29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산과 키움의 선발투수 곽빈과 안우진이 마운드에 올라 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

곽빈의 올시즌 활약 하이라이트는 이미 찍었는지도 모른다. 29일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 경기 선발 등판. 원래 28일 등판 예정이었던 키움 선발 안우진이었는데, 경기가 비로 연기되며 두 동갑내기 파이어볼러 그리고 메이저리그 진출을 노리는 토종 우완 에이스들의 맞대결이 성사됐다. 곽빈은 이 경기에서 6이닝 8삼진 2실점 승리투수가 되며 안우진에게 판정승을 거뒀다. 특히 안우진과의 맞대결을 의식했는지 1회 자신의 커리어 최고 구속인 160.3km를 찍어 많은 이들을 놀라게 했다.

곽빈은 경기 후 "신경 안 썼다"고 했지만 이 말을 믿는 사람은 아마 없을 것이다. 무슨 말이냐면 이날 곽빈과 안우진의 대결을 보기 위해 무려 5개의 메이저리그 스카우트가 잠실구장을 방문했다. 곽빈은 내년 시즌 후 포스팅 신청 자격을 얻고, 올해 이미 메이저리그 도전 의지를 만천하에 알렸다. 그런 가운데 스카우트가 신경쓰이지 않았다? 그만큼 경기에 집중했다는 의미를 돌려 말한 것이었을 것이다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산 곽빈이 1회초 키움 히우라를 상대로 던진 투구의 구속 161Km가 전광판에 나타나고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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5개 구단밖에 안 왔는데, 뭐 대단하냐고 할 수 있겠지만 5개 구단 면면을 보면 그런 소리가 나오지 않는다. 정말 중요한, 핵심 팀들이 다 있다. LA 다저스, 뉴욕 양키스, 샌디에이고 파드리스, 토론토 블루제이스, 캔자스시티 로얄스가 그 주인공이다. 다저스와 양키스는 설명이 필요없는 명문이고, 샌디에이고는 한국 선수들에 매우 열려있으며 미국 서부 좋은 환경이라 선수들도 선호하는 구단이다. 토론토 역시 한국과 아시아 선수들에 관심이 많은 '큰손' 중 하나다.

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곽빈은 2024 시즌 원태인(삼성)과 함께 공동 다승왕(15승)이 된 후 지난해부터 메이저리그 스카우트가 본격적으로 관심을 갖게 된 케이스다. 지난해 부진했지만, 그 때부터 올해 변신까지를 메이저리그 팀들이 다 지켜보고 있다는 의미다.

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 7회 투구를 마치고 포효하는 두산 선발 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

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어느 구단 스카우트인지는 밝힐 수 없지만, 안우진과의 맞대결을 본 5개 구단 스카우트 중 한 명은 "작년까지의 곽빈과 올해 곽빈은 다른 선수"라는 코멘트를 남겼다고. 이미 구속이 좋은 선수인 건 알았는데, 올해 경기 운영 능력이 눈에 띄게 향상된 걸 주목하고 있다는 의미였다. 곽빈은 올해 컷패스트볼의 활용 빈도를 높이며 타자들을 쉽게 처리한다. 또 힘을 줄 때와 뺄 때의 운영도 훌륭하다. 점수차가 있거나, 하위 타선일 때는 무리하게 강한 공을 던지지 않고 맞혀 잡는 피칭을 한다. 선발로서 이닝을 길게 끌고가는데 필수 요소다.

올해 곽빈을 새롭게 관찰한 스카우트는 "직구가 정말 좋다. 직구 구사율을 더 올려도 충분히 통할 투구 내용"이라고 극찬했다고 한다. 지난해까지는 빠르기만 했지, 제구 안정감이 떨어졌다면 올해는 무시무시한 직구가 제구까지 되니 타자들 입장에서 죽을맛이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com