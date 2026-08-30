실책에 몸살앓던 두산→"에러 이어지면 타격에도 문제생겨"…사령탑이 선수들에게 강조한 것은? [잠실 포커스]

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 3루수 안재석이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 유격수 박찬호가 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "타격이 안 풀리면 수비에서 집중력을 잃고, 수비 실책이 나오면 타석에서 또 위축되더라."

최근 연이은 수비 실책과 그로 인한 실점으로 몸살을 앓았던 두산 베어스가 반등의 실마리를 찾았다. 두산은 지난 29일 잠실 키움 히어로즈전에서 에이스 곽빈의 6이닝 2실점 호투와 타선의 집중력을 앞세워 승리를 거둔 것과 더불어, 단 하나의 실책도 기록하지 않는 '무실책(0에러)' 경기를 완성하며 모처럼 깔끔한 수비력을 뽐냈다. 30일에는 타선 폭발력과 최민석의 호투에 힘입어 키움에 15대1 대승을 거뒀다. 특히 안재석은 30일 키움전에서 5회 승부에 쐐기를 박는 투런포를 터뜨리며 그간 마음고생을 덜어냈다. 유격수에서 3루수로 옮긴 후 안재석은 올 시즌 10개가 넘는 실책을 범했다. 팀 내 10개가 넘는 실책을 범한 선수는 안재석과 박찬호 뿐이다.

두산 김원형 감독은 앞선 10경기 수비 불안의 원인으로 '타격과 수비의 상관관계'를 짚으며, 젊은 야수진의 심리적 안정과 수비 집중력을 재차 강조했다.

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김 감독은 최근 야수 파트 코칭스태프와 나눈 대화에서 야수들이 겪는 심리적 메커니즘에 대해 전했다. 김 감독은 "제가 투수 출신이다 보니 올 시즌 야수들의 움직임을 유심히 관찰하며 코치들과 이야기를 많이 나눴다"라며 "타격과 수비 사이에는 굉장히 밀접한 상관관계가 있더라"고 짚었다.

이어 "타격이 잘 안 풀리면 야수가 수비에 나갔을 때 자신도 모르게 집중력을 잃는 모습이 보이고, 반대로 수비에서 실책을 저지르면 그 잔상이 남아 타석에서도 소극적으로 변해 부진이 이어진다"라며 "두 가지가 얽히면서 어린 선수들이 느끼는 심리적 압박감이 배로 커지는 것 같다"라고 분석했다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 두산 안재석이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 6회초 1사 만루 박찬호가 심우준의 강습타구를 한번에 막지 못하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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때문에 김 감독은 실책을 두려워해 위축되기보다, 선수 스스로 실수를 털어내고 그라운드에서 버텨내는 인내심을 주문했다.

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김 감독은 "에러나 실수는 야구를 하면서 언제든 나올 수 있는 것"이라며 "매일 경기에 나가야 하는 주전 선수라면 실수가 나왔을 때 스스로 감당하고 이겨내는 인내심이 필요하다"라고 말했다.

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이어 "어제 경기처럼 실책이 안 나오면 가장 좋겠지만, 앞으로 남은 경기에서도 실수는 또 나올 수 있다"라며 "코치들에게도 '지금은 경기 후반으로 갈수록 수비 하나하나에 더 집중해야 하는 시기'라는 점을 선수들에게 계속해서 강조하고 신경 써달라고 당부했다"라고 전했다.

두산은 현재 안재석을 비롯해 경험을 쌓아가는 젊은 선수들이 내야의 중심을 맡고 있다. 김 감독은 시행착오는 당연한 과정이라며 장기적인 시선에서의 적응을 기대했다.

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김 감독은 "상대적으로 어린 선수들이 많다 보니 공수 양면에서 오는 부담이 더 클 수밖에 없다"라며 "어릴 때부터 천재적인 감각으로 프로에 오자마자 완벽히 적응하는 선수도 있지만, 보통 한 포지션에서 확실히 자리 잡으려면 한 시즌 100경기 이상씩 최소 3년은 꾸준히 뛰어봐야 한다"라고 신뢰를 보냈다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 3루수 안재석이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.02/

고재완 기자 star77@sportschosun.com