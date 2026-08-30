이래도 진짜 야구 그만둔다고? KIA 이 선수 없이 3위도 없었다…"10년 운명" 바꿀 발판되나

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 10회말 1사 만루 KIA 박정우가 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "10년 동안 아무것도 안 한 내 운명이죠."

지난 6월 만난 KIA 타이거즈 외야수 박정우는 생각이 복잡해 보였다. 덕수고를 졸업하고 2017년 KIA에 입단해 올해로 프로 10년차가 됐으나 여전히 백업에 머물고 있는 자신의 현실을 냉정히 바라본 것.

박정우의 마음이 쫓길 만했다. 최형우(삼성 라이온즈)의 FA 이적하고, 나성범이 올해부터 지명타자로 출전 시간을 늘리기로 한 올해. 박정우에게는 주전으로 도약할 절호의 기회였고, 실제로 스프링캠프까지 이범호 감독이나 KIA 코치진은 박정우를 1순위로 고려했다.

Advertisement

그러나 현실은 달랐다. 박정우가 확실히 눈도장을 찍지 못한 사이 프로 2년차인 박재현이 폭풍 성장해 주전 좌익수를 꿰찼다. 외국인 타자 해럴드 카스트로를 1루수로 밀어냈을 정도. 5월 말부터는 신인 김민규까지 가세했다. 김민규는 빠른 발을 앞세워 대주자로 입지를 굳혔다.

박정우는 누구를 탓할 수도 없었다. 10년의 시간을 흘려보낸 자신을 탓했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 10회말 1사 만루 KIA 박정우가 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 10회말 1사 만루 KIA 박정우가 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

Advertisement

박정우는 "올해 끝나고 진짜 야구를 안 할까 생각했다. 왜냐하면 10년 동안 한 게 없고, 사고도 많이 치고 그래서. 딱 후회 없이 해보고 그만두려고 했다. 10년 동안 아무것도 안 한 내 운명이니까. 그런데 또 포기하려고 할 때쯤 올라오는 사람들이 있더라. 나도 한번 그렇게 될 수 있을까. 그런 마음으로 해야 주눅 들고 그런 플레이가 안 나오지 않을까 생각한다. '어차피 그만둘 건데'라는 마음으로 하면 더 잘되는 것 같기도 하고"라고 고백했다.

Advertisement

진지한 고민을 안고 뛴 올 시즌. 박정우는 팀의 115번째 경기에서 사고를 쳤다. 그는 29일 광주 SSG 랜더스전에 교체 출전해 1-1로 맞선 10회말 끝내기 안타를 쳐 2-1 승리를 이끌었다.

Advertisement

SSG는 10회말 1사 3루에서 김도영과 카스트로를 연달아 자동고의4구로 거르고, 박정우와 승부를 선택했다. SSG로선 너무도 당연한 선택이었고, 박정우는 중견수 왼쪽에 안타를 날리며 환하게 웃었다.

박정우 덕분에 3연승을 달린 KIA는 시즌 성적 63승50패2무를 기록, 3위를 지켰다. 4위 LG 트윈스와는 현재 경기차 없이 승률 1리차이가 난다. 박정우가 팀에 정말 큰 승리를 안겼다.

Advertisement

박정우는 야구 인생에 전환점을 맞이할 수 있을까. 그는 올 시즌 85경기에서 타율 3할9리(68타수 21안타), 10타점, OPS 0.766을 기록, 감초 임무를 톡톡히 해내고 있다. 1군에서 개막부터 한번도 이탈하지 않은 첫 번째 시즌이다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 10회말 1사 만루 KIA 박정우가 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com