"사령탑은 아직 배고프다"…곽빈, 안우진과 맞대결 완승→"2026년 곽빈이라면 더 잘던져야" [잠실 포커스]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 1사 1,2루 곽빈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝낸 후 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회초 1사 2루 곽빈이 서건창이 1타점 동점 3루타를 내주며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "너무 훌륭하게 잘 던졌죠. 하지만 '2026년의 곽빈'이라면 더 잘 던져야 합니다."

2017년 1차 지명 동기이자 리그 최고 파이어볼러 안우진(키움 히어로즈)과의 선발 맞대결에서 6이닝 8탈삼진 2실점 쾌투로 판정승을 거두며 시즌 11승을 수확한 두산 베어스 토종 에이스 곽빈. 하지만 사령탑 김원형 감독의 눈높이는 이미 '리그 최고 에이스'의 반열을 향해 있었다.

곽빈은 29일 잠실 키움 히어로즈전에서 6이닝 5안타 3볼넷 8탈삼진 2실점으로 퀄리티스타트(QS)를 달성하며 팀의 승리를 견인했다. 안재석의 선제 2루타와 쐐기 홈런 등 타선의 지원 속에 상대 에이스 안우진(5이닝 4실점)과의 자존심 대결에서도 완승을 거뒀다.

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하지만 김 감독은 경기 전 훈련 중 곽빈을 따로 불러 실점 과정에서의 구종 선택 등에 대해 세밀한 피드백을 건넸다.

김 감독은 "어제 타자들이 초반부터 점수를 잘 뽑아줬고 안재석이 결정적인 홈런을 쳐주면서 승리할 수 있었다"라며 "곽빈 역시 6이닝 2실점으로 팀 승리에 가장 결정적인 역할을 해줬다"라고 입을 열었다.

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이어 "하지만 내 욕심에는 '2026년의 곽빈'이라면 더 잘 던질 수 있고, 더 잘 던져야 한다고 생각한다"라며 "지난 등판(23일 롯데전 7이닝 1피안타 무실점)에서 워낙 완벽한 투구를 펼쳤다 보니 나도 모르게 기대치가 더 커졌던 것 같다. 어제 투구가 못 미쳤다는 뜻이 아니라, 곽빈이 가진 능력이 워낙 뛰어나기에 더 큰 칭찬과 기대를 담아 건넨 이야기"라고 미소를 지었다.

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29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산과 키움의 선발투수 곽빈과 안우진이 마운드에 올라 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

김 감독은 곽빈이 1회초 볼넷 허용 이후 상대 중심 타선을 상대로 150㎞대 강속구를 꽂아 넣으며 전력투구를 펼친 배경에 대해서도 상대 선발과의 라이벌 의식을 짚었다.

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김 감독은 "1회에 볼넷을 내준 뒤 상대 클린업 트리오를 맞아 전력으로 공을 뿌리더라"며 "상대 선발 투수가 리그에서 가장 공이 빠른 안우진이었던 만큼, 투수로서 마운드에서 더 지기 싫었을 것이고 전력투구를 하는 게 당연하다. 상대가 워낙 훌륭한 투수였기에 감독인 나 역시 곽빈에게 더 높은 기준과 기대를 품었던 것 같다"라고 설명했다.

곽빈은 올 시즌 24경기 11승 5패에 평균자책점(2.36)과 탈삼진(169개)이 리그 1위, WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)는 압도적인 1위(5.17)다.

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141이닝 동안 169탈삼진, 피안타율 0.222, WHIP 1.09에 24경기중 17차례 QS를 달성했다. 8월 들어선 5경기 32이닝 41탈삼진 6볼넷 평균자책점 1.41 (2승1패)로 외국인 투수를 포함해도 명실상부 1선발로 거듭났다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산 곽빈이 1회초 키움 히우라를 상대로 던진 투구의 구속 161Km가 전광판에 나타나고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com