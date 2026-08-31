4년 전 "내가 더 잘했는데" 오타니, 이번에는 할 말이 없다! 4년 연속 MVP 사실상 실패

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 30일(한국시각) 코메리카파크에서 열린 디트로이트 타이거스전서 6회 도중 어딘가를 심각한 표정으로 바라보고 있다. Imagn Images연합뉴스

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 30일(한국시각) 리글리필드에서 열린 신시내티 레즈전서 7회말 가운데 담장을 넘어가는 444피트짜리 스리런포를 작렬하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이제는 회복하기 어려운 지경이 됐다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이의 4년 연속 및 통산 5번째 MVP 사냥이 실패로 막을 내릴 것으로 보인다. 아니 사실상 실패했다고 해도 과언이 아니다. 마운드 복귀가 무기한 연기됐기 때문이다. 정규시즌 종료 4주를 남기고 내셔널리그(NL) MVP는 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)으로 굳혀지는 분위기다.

오타니는 지난 29일(이하 한국시각) 코메리카파크에서 열린 디트로이트 타이거스전을 앞두고 불펜피칭을 실시했다. 평소보다 적은 20개의 공을 던졌다. 이틀 뒤인 31일 디트로이트를 상대로 한 복귀전에 대비한 불펜피칭이었다.

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그런데 하루가 지난 30일 오타니의 부상 이슈가 재등장했다. 왼쪽 무릎 통증이 재발했다.

데이브 로버츠 감독은 이날 디트로이트에 1대2로 패한 뒤 가진 공식 인터뷰에서 "오타니가 내일 던지지 않는다. 그렇게 몸 상태가 좋지 않다면 어떤 투수든 마운드에 올리기 어렵다"고 밝혔다. 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근 통증이 재발해 몸 상태가 100%가 아니라는 것이다.

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31일 열리는 이번 원정 3연전 마지막 경기에는 오타니가 아닌 타일러 글래스나우가 선발등판한다.

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오타니 쇼헤애가 지난 28일(한국시각) 애틀랜타전을 앞두고 캐치볼을 하고 있다. AP연합뉴스

오타니는 전날 불펜피칭서 최소 30개의 공을 던질 계획이었지만, 몸 상태가 좋지 않아 20개로 마쳤다. 당시 로버츠 감독은 "짧게 던졌다. 내가 그 피칭을 직접 못 봤기 때문에 어떻게 해야 할 지 모르겠다. 당연히 오타니 본인, 마크 프라이어 투수코치와 이야기를 해보고 이틀 뒤 등판 여부를 결정하겠다"고 했었다.

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그리고 이날 31일 등판이 취소됐다는 소식을 전하며 "솔직히 시즌 종료까지 모든 선수들이 100% 컨디션을 유지할 수는 없다. 그러나 100% 컨디션이 아니라도 충분히 던질 수 있는 투수들이 많다. 즉 이런 부분은 과학으로 설명되는 게 아니다"며 "오타니의 컨디션이 100%가 아니라고 해서 차질이 빚어졌다고 할 수 있는지는 모르겠다. 매일 나아지고 복귀에 가까워지기를 바랄 뿐"이라고 했다.

투수 오타니가 100% 컨디션을 회복하기 어려워졌다는 뜻이다.

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LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

다저스는 디트로이트 원정을 마치고 LA로 돌아오면 오타니의 다음 피칭 스케줄을 확정할 계획이다. 물론 31일이 아닐 경우 9월 2일 세인트루이스 카디널스전에 나선다고 했는데 이마저도 무산됐다고 보면 된다.

투타 겸업 재개 시점이 다시 미궁 속에 빠지면서 오타니는 PCA 추격 동력을 확보하지 못한 채 타격에만 전념해야 한다. 문제는 피칭 훈련을 재개한 지난 9일 이후 타격도 슬럼프에 빠졌다는 점이다. 오타니는 당시 애리조나 다이아몬드백스와의 원정경기를 앞두고 체이스필드에서 캐치볼을 실시하며 피칭 훈련을 재개했다.

그런데 이후 이날 디트로이트전까지 20경기에서 타율 0.220(82타수 18안타), 4홈런, 8볼넷, 26삼진에 그쳤다. 이에 대해 오타니와 로버츠 감독은 피칭 훈련과는 상관없는 단순한 공의 선택, 즉 선구안 문제라고 설명하고 있다.

PCA가 30일(한국시각) 리글리필드에서 열린 신시내티 레즈전에서 2회말 투런홈런을 터뜨린 뒤 동료들을 향해 포효하며 베이스를 돌고 있다. Imagn Images연합뉴스

이런 가운데 PCA의 기세는 날이 갈수록 무섭다. 이날은 커리어 첫 3홈런 경기를 펼쳤다. 신시내티 레즈와의 홈경기에서 홈런 3개를 포함해 6타수 4안타 6타점 4득점의 맹타를 휘두르며 17대5 대승을 이끌었다.

PCA는 타율 0.282(522타수 147안타), 36홈런, 89타점, 97득점, 71볼넷, 32도루, 출루율 0.377, 장타율 0.567, OPS 0.944, 296루타를 마크, 대부분의 공격 부문서 NL '톱5'에 이름을 올리고 있다. OPS와 장타율, 루타 각 1위, 홈런 공동 3위, 타점 5위, 득점 2위, 도루 2위다.

뿐만 아니라 전체 야수들을 통틀어 수비 가치(Fielding Run Value)가 25로 1위, OAA(평균이상아웃지수)는 23으로 2위다. 이들을 종합한 bWAR은 8.3, fWAR은 9.1이다. wRC+ 역시 158로 NL 1다. 반면 오타니는 bWAR 6.6으로 전체 3위, fWAR은 6.9로 2위다. 두 선수의 WAR 격차는 시즌이 흐를수록 벌어지는 추세다.

PCA가 7회말 3점포를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

오타니는 MVP를 놓치더라도 한 말이 없다. LA 에인절스 시절인 2022년 뉴욕 양키스 애런 저지에 MVP를 빼앗겼을 때와는 사뭇 다르다.

투타 겸업을 한창 이어가던 그해 오타니는 메이저리그 역사상 처음으로 규정타석과 규정이닝을 채웠다. 타자로는 34홈런, 95타점, OPS 0.875, 투수로는 166이닝, 15승9패, 평균자책점 2.33, 219탈삼진을 각각 기록했다. 그러나 AL MVP는 저지가 차지했다. 저지는 AL 한 시즌 역대 최다인 62홈런을 터뜨리며 MVP 투표에서 1위표 28개를 가져가 2개에 그친 오타니를 압도했다.

그해 겨울 오타니는 당시 필 네빈 감독과의 통화에서 MVP가 되지 못한데 대한 불만을 내뱉었다고 한다. 일본 귀국 인터뷰에서 스스로는 "작년보다 잘했다고 생각한다"고 밝힌 터였다. 하지만 올해는 투타에 걸쳐 압도적이라 할 만한 수치를 내지 못한 상황이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com