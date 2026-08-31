"보스 일정에 따라 달라진다" 후라도는 마음이 급하지만… 벤치의 딜레마, 서두를 필요 없다

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 '외국인 에이스' 아리엘 후라도가 마운드 복귀를 위한 최종 점검을 마쳤다.

하지만 선두 싸움이 한창인 벤치는 신중한 태도를 취하고 있다.

후라도는 30일 문경 상무야구장에서 열린 국군체육부대(상무)와의 연습경기에 선발 등판해 6이닝 6안타 1볼넷 6탈삼진 1실점 역투를 펼쳤다. 7이닝으로 진행된 이날 경기는 1대1 무승부로 끝났지만, 후라도의 피칭 내용은 합격점을 받을 만 했다.

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총 투구수 77개를 기록한 후라도는 최고 147km의 직구와 함께 최고 144km 투심, 143km 커터에 커브·슬라이더·체인지업 등 다양한 구종을 두루 점검하며 1군 복귀 준비를 마쳤다.

같은 날 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이었던 KT 위즈와의 시즌 13차전이 우천 취소된 가운데, 박진만 삼성 감독은 후라도의 실전 점검 배경을 설명했다. 박 감독은 "퓨처스 경기가 없어 문경에서 상무와의 연습경기를 잡았다"며 "오늘 투구수 80~90개를 채우고 불펜에서 100구까지 투구수를 맞출 예정"이라고 전했다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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보스와의 2주 연장 계약, 벤치가 '여유'를 가질 수 있는 이유

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삼성은 후라도의 단기 대체 외국인 투수로 영입한 오스틴 보스와의 6주 계약이 29일로 만료되자, 추가 협의를 통해 오는 9월 15일까지 2주 연장 계약을 체결했다.

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보스는 삼성 합류 후 5경기 23이닝 1승 3패 평균자책점 6.26으로 다소 아쉬운 성적을 기록중이지만, 최근 흐름은 완전히 다르다. 3전 전패 후 급반등 추세다. 지난 19일 SSG 랜더스전(5이닝 2실점)에서 한국 무대 첫 승을 거둔 데 이어, 25일 키움 히어로즈전에서는 6이닝 2실점으로 첫 퀄리티스타트(QS)를 달성했다. KBO 무대에 완벽히 적응하는 모습을 보여주고 있다.

박진만 감독 역시 "보스에게 기대되는 부분이 있다. 최근 2경기 분위기를 잘 탔고 한국 야구에 적응해 가는 중"이라며 "좋은 구위와 다양한 구종을 갖춘 투수라 갈수록 좋아질 것"이라고 긍정적인 평가를 내렸다.

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삼성 벤치가 후라도의 복귀를 굳이 서두르지 않는 이유다. 대체자 보스가 밸런스를 잡아가며 선발 한 축을 지켜주고 있기에, 삼성 입장에서는 굳이 후라도를 서둘러 마운드에 올릴 이유가 없다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

"보스 일정에 달렸다" 롯데전 등판이 중요해졌다

박진만 감독은 후라도의 등판 일정에 대해 "오늘 경기 후 컨디션이나 진단 내용을 면밀히 지켜볼 것"이라며 "바로 복귀할 수 있다는 결론이 나면 오는 주말 LG 트윈스전부터 투입할 예정이다. 다만 우천 변수 등에 따라 하루이틀 달라질 수 있다"고 밝혔다. 이어 "후라도의 복귀 전에 보스가 1번 더 등판할 수도 있고, 보스의 일정에 따라 후라도의 복귀 일정도 조정될 수 있다"고 덧붙였다.

이 마지막 한마디가 의미심장하다.

30일 KT전 선발 등판 예정이던 보스는 갑작스러운 폭우 취소로 선발 등판이 연기됐다.

큰 이상이 없을 경우 화요일인 1일 대구 롯데전에 선발로 나설 가능성이 높다.

이 경우 두가지 가능성이 있다.

이날 등판에서도 엄청난 호투를 선보일 경우 일요일인 6일 잠실 LG전에 한번 더 기회가 갈 가능성이 있다.

반면, 이날 부진한 투구 내용을 보일 경우 일주일 두번 등판을 피하는 동시에 '보스와 결별, 후라도의 복귀전'이 될 수 있다.

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

서두를 필요 없다, 삼성의 시선은 '한국시리즈'를 향한다

후라도 본인은 마운드가 그립고 마음이 급할 수밖에 없다.

키움 시절이던 2023~2024년부터 KBO리그를 대표하는 철완으로 활약하며 3년 연속 30경기 등판, 연평균 190이닝 이상, 3년 통산 36승을 올린 에이스였으나, 올 시즌은 부상으로 인해 17경기 107이닝 5승 1패 평균자책점 3.11에 머물러 있기 때문이다.

하지만 삼성이 바라는 최종 목표는 단순한 정규시즌 승수가 아니라 12년 만의 '한국시리즈 우승'이다.

가을야구 무대에서 압도적인 피칭을 보여줄 건강한 후라도의 '100% 완벽 부활'이 절실하다.

보스가 잘 던져주는 이상 후라도의 마음과 달리 삼성으로선 급할 이유가 없다.

오히려 보스 호투 속에 후라도가 충분한 시간을 가지고 완벽한 몸상태로 돌아와 시즌 막판과 가을야구에 큰 힘을 쏟는 것이 가장 이상적인 그림이다.

후라도의 완벽한 상태로의 건강한 복귀는 삼성의 대권 도전을 완성할 마지막 열쇠다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com