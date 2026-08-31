'저런, 트라우마 될라' 퓨처스 도루 1위 한화 육성루키 외야수의 악몽의 밤, 출발은 예비 ML 유격수의 환상수비였다

7-8로 역전된 10회초 2사 1,3루 김주원의 뜬공을 놓치는 한화 우익수 이도훈. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

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[대전=스포츠조선 정현석 기자]야구에 만약은 없다지만 한화 이글스로선 두고 두고 아쉬운 9회말 공격이었다.

이제는 메이저리그 스카우트가 없어도 메이저리그급 수비를 펼치는 NC 다이노스 유격수 김주원이 한화를 6연패 늪에 몰아넣었다.

NC는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전에서 7-7로 맞선 10회초 2사 2, 3루에서 터진 천재환의 결승타와 상대 실책으로 3득점 하며 10대7로 승리했다.

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7-8로 역전된 10회초 2사 1,3루 김주원의 뜬공을 놓치는 한화 우익수 이도훈. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

7-7로 팽팽하던 10회초 2사 후 집중력을 발휘했다. 서호철의 볼넷과 김형준의 좌익선상 2루타로 2사 2,3루.

천재환이 김서현의 바깥쪽 흘러나가는 슬라이더를 몸이 빠지면서도 기술적 배팅으로 우익수 앞에 떨어뜨렸다. 7-7 균형을 깨는 결승타. 이어진 2사 1,3루에서 김주원의 평범한 우익수 뜬공을 교체출전한 이도훈이 어이 없게 놓치면서 모든 주자가 홈을 밟아 10-7. 경기는 사실상 끝이었다.

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그 직전 이닝에 한화가 먼저 경기를 끝낼 기회가 있었다.

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7-7로 맞선 9회말. 선두 톱타자 유민이 NC 바뀐 투수 손주환으로부터 몸에 맞는 공으로 출루에 성공했다. 1점이면 끝내기 상황. 대주자 이도훈(23)이 투입됐다.

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올시즌 육성선수로 입단한 우투우타 외야수. 빠른 발과 주루 플레이 강점을 살려 7월 초 첫 콜업으로 정식선수로 전환됐다. 지난 25일 확대 엔트리 때 다시 합류한 대주자 요원. 퓨처스리그 45경기에서 26도루로 도루 1위를 달리고 있는 준족이다.

문현빈의 보내기 번트로 2루에 안착한 이도훈은 호시탐탐 끝내기 주자를 노렸다. 짧은 안타에도 홈으로 쇄도할 수 있는 스피드의 소유자.

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7-8로 역전된 10회초 2사 1,3루 김주원의 뜬공을 놓친 뒤 망연자실 하는 한화 우익수 이도훈. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

기회가 왔다. 1사 2루에서 노시환이 2구째 높은 포크볼을 강타했다. 유격수 옆을 꿰뚫고 좌중간으로 향할 잘맞은 안타성 타구. 하지만 믿을 수 없는 광경이 펼쳐졌다. 유격수 김주원이 동물적 반사신경으로 백핸드 캐치한 뒤 이도훈을 2루에 묶고 1루에 던져 노시환 아웃.

중계진은 "저 타구를 어떻게 잡았죠"라고 놀라움을 표하며 "웬만한 유격수는 잡을 수 없는 타구"라며 김주원의 환상 캐치를 칭찬했다.

좌중간으로 빠져나갔다면 이도훈의 빠른 발을 감안하면 충분히 홈으로 쇄도할 수 있는 끝내기 안타가 될 수 있는 회심의 일타였다. 한화의 8대7 케네디 스코어 끝내기 승리를 김주원이 막아선 셈이다. 결국 한화는 득점에 실패했고, 이도훈의 첫 끝내기 득점도 무산됐다.

끝내지 못한 경기. 10회초 사달이 났다.

천재환이 기막힌 배트컨트롤로 만들어낸 재역전 적시타로 8-7. 아직 한화에는 희망이 있었다.

하지만 2사 1,3루에서 김주원의 평범한 뜬공이 우익수 쪽을 향했다. 뜬공 아웃임을 직감한 김주원이 고개를 숙이고 천천히 뛰었다. 이도훈이 콜을 한 뒤 포구 자세를 취했다. 하지만 공이 다가올수록 자세가 조금씩 불안하게 흐트러졌다. 결국 타구는 글러브를 맞고 떨어졌다. 2사 후라 의례적으로 스타트를 끊은 1,3루 주자 모두 홈을 밟았다. 10-7. 더는 손쓰기 힘든 점수 차가 되고 말았다.

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 수비를 펼치는 NC 유격수 김주원. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 타격하는 한화 이도훈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

이도훈은 퓨처스리그를 통틀어 가장 발이 빠른 선수로 평가받는, 호타준족으로 성장가능한 루키 유망주. 아마추어 시절 투수로 시작해 투구 모션을 빼앗는 능력도 탁월하다.

다만, 다소 늦게 전환한 외야수 수비에서 큰 실수를 범하고 말았다. 만원 홈팬들 앞에서 저지른 치명적 실수. 자칫 꿈나무 외야수에게 트라우마가 될 수 있는 우려를 부른 장면이었다.

한화 입장에서는 9회말 노시환의 강습 타구가 끝내기 적시타가 되고, 이도훈이 끝내기 주자가 됐다면 최상의 결과가 될 뻔 했다.

5연패 탈출과 함께 이도훈의 기억에 부정적으로 저장될 악몽같은 수비도 피할 수 있었을테니 말이다. 공교롭게도 이도훈이 범한 실책은 이 모든 베스트 시나리오를 수비로 저지한 김주원의 타구였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com