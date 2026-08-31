"저 대전 사람이거든요" 10년만에 만개 '한화 킬러'의 도약, 비결은 전략과 확신

30일 결승타 포함, 4타점으로 한화전을 승리로 이끈 천재환. 대전=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대전=스포츠조선 정현석 기자]NC 다이노스의 외야수 천재환(32)이 고향 팬들 앞에서 맹타를 휘두르며 팀의 3연승과 연장 접전 승리를 이끌었다.

천재환은 30일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 한화 이글스와의 원정 경기에 9번 중견수로 선발 출전, 결승타 포함, 5타수 2안타 4타점 2득점으로 맹활약하며 10대7 승리의 일등 공신이 됐다.

이날 천재환의 방망이는 시작부터 매서웠다.

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2회초 2사 1, 2루 찬스에서 우중간을 가르는 선제 2타점 적시타를 터뜨리며 기선을 제압했다. 6-7로 뒤지던 8회초에도 동점 타점을 올려 승부를 원점으로 돌렸다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 9회초 1사 1,2루 NC 천재환이 적시타를 날리고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

하이라이트는 7-7로 맞선 10회초 2사 2, 3루. 한화 파이어볼러 김서현을 상대한 천재환은 2B2S 불리한 카운트에서 바깥쪽으로 빠져나가는 슬라이더를 자세가 무너지는 와중에도 기막힌 컨택 능력으로 받아쳐 우전 적시타로 연결했다. 치열했던 승부를 가른 결정적 한방이었다.

2017년 육성선수로 NC에 입단한 천재환은 10년 만에 만개하며 커리어 하이 시즌을 열고 있다.

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79경기 0.315의 타율과 4홈런, 25타점. 시즌 62안타로 가장 많았던 지난해 수치를 이미 따라잡았다. 그중에서도 유독 대전에서 성적이 좋다. 7경기 0.375의 타율. 한화전 10경기 타율은 0.417에 달한다. 그야말로 '한화 킬러'다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 천재환이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

유독 대전 구장과 한화전에 강한 면모를 보이는 이유에 대해 천재환은 "딱히 강하다는 생각을 의식하진 않지만, 사실 대전이 제 고향이다. 초등학교(대전신흥초)와 중학교(공주중)를 모두 대전에서 나왔다. (대전에 계신) 부모님도 경기장에 한 번씩 오시는데, 대전에 오면 아무래도 마음이 좀 편안해지는 게 도움이 되는 것 같다"고 웃어 보였다.

10회초 승부를 결정지은 결승타 순간에 대해서는 "투스트라이크 이후라 최대한 정확히 본능적으로 맞히는 데에만 집중했다. 바깥쪽 빠지는 변화구를 어떻게든 커트하고 맞히려 했던 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 복기했다.

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23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 천재환이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

올 시즌 한 단계 업그레이드된 타격의 비결로는 '전략과 확신'을 꼽았다.

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천재환은 "타석에 들어서기 전과 플레이를 하기 전에 미리 확실한 전략을 세우고 들어가는 게 비결인 것 같다. 확실한 계획을 세우고 들어가니 확신을 갖고 행동으로 옮기게 된다"고 설명했다.

여러모로 터닝포인트가 될 만한 시즌이다.

천재환은 "시즌 초나 캠프 때는 이렇게 경기에 많이 나갈 거라 생각을 못 했고, 미흡한 부분도 많았다. 하지만 부상으로 퓨처스리그에 다녀오면서 준비를 다시 한번 차분하게 한 것이 큰 도움이 됐다"며 "지금 경기에 나가는 것 자체가 얼마나 행복한 일인지 절실히 느끼고 있다. 익숙함에 나태해지지 않도록 매일 스스로를 다잡고 있다"며 묵직한 마음가짐을 전했다.

남은 시즌 목표에 대해서는 "목표는 전혀 없다. 기록적으로는 좋은 수치가 나오고 있지만 출전 수가 많지 않다"며 "그저 안 다치고 끝까지 꾸준하게 팀에 도움이 되는 플레이를 보여드리는 것 뿐"이라고 담담하게 각오를 다졌다.

인고의 10년 세월. 이렇게 늦깎이로 성공하는 선수는 더 오래간다.

입단 10년 만인 2014년 서른셋 나이로 3할 타율과 두자리 수 홈런(20홈런)을 처음 기록한 뒤 불혹의 나이까지 리그를 대표하는 강타자로 군림한 KT 위즈 유한준 코치 처럼 오랜 기다림 끝 '대전남자' 천재환의 시대가 다가오고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com