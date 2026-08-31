심판이 SF 안티? 감독 퇴장 이튿날, 경기 전 3루 코치까지 내보냈다…대체 왜?

사진출처=MLB닷컴

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[스포츠조선 박상경 기자] 경기 전 라인업 카드를 교환하던 순간, 심판이 퇴장 명령을 내렸다.

30일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 펼쳐진 애리조나 다이아몬드백스-샌프란시스코 자이언츠 간의 더블헤더 1차전. 라인업 카드 교환을 위해 경기 전 홈 플레이트로 나온 샌프란시스코의 론 워터스 3루 코치는 앨런 포터 심판으로부터 퇴장 명령을 받았다. 워터스 코치가 포터 심판에게 몇 마디를 건넸고, 이를 듣던 포터 심판은 갑자기 퇴장 수신호를 보냈다.

워터스 코치가 퇴장 당한 건 하루 전 경기 때문이다.

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샌프란시스코는 30일 애리조나전에서 2-1로 앞서던 3회초 5실점하면서 역전 당했다. 문제의 판정은 2-3이던 2사 1루 놀란 아레나도의 좌선상 2루타였다. 아레나도가 친 땅볼 타구가 3루를 지나기 전 파울라인 바깥으로 벗어났는데, 이날 경기에서 3루심을 맡은 포터 심판은 페어볼을 선언했고 2루타가 된 것. 이 안타로 2사 2, 3루가 된 가운데 샌프란시스코는 팀 타와에게 스리런포를 맡으면서 격차가 벌어졌다.

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샌프란시스코 더그아웃에선 난리가 났다. 토니 바이텔로 감독 뿐만 아니라 투수 로건 웹까지 불만을 터뜨리며 판정을 비난했다. 특히 웹은 더그아웃 앞까지 달려나와 3루심을 향해 비난을 퍼부었다. 결국 웹은 3루심이 아닌 2루심으로부터 퇴장 처분을 받았다. 이에 바이텔로 감독이 이해할 수 없다는 듯한 제스쳐를 취하자, 이번엔 주심이 바이텔로 감독에게 퇴장을 명령했다. 격분한 바이텔로 감독이 뛰쳐 나와 언쟁을 벌였지만, 이미 엎질러진 물이었다. MLB닷컴은 '심판진은 바이텔로 감독과 웹이 공정한 판정에 예의 없는 말들로 이의를 제기했기 때문이라고 퇴장 사유를 전했다'고 설명했다.

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샌프란시스코 중계진은 29일 경기 심판진 판정을 쉽게 받아들이지 못하는 듯 했다. 3회초 역전의 발단이 된 라스 눗바의 2루타 전에도 스트라이크존에 걸친 듯한 공을 볼로 선언한 것을 두고도 의문을 제기했고, 아레나도의 2루타 상황에서도 리플레이로 명확한 오심이었음을 설명했다. 하지만 판정은 뒤집어지지 않았고, 샌프란시스코는 이 경기에서 6대10으로 패했다.

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워터스 코치는 더블헤더 1차전이 끝난 뒤 "심판에게 어젯밤 경기와 관련해 몇 가지를 물었는데, 그들은 나와 더 이상 이야기 하고 싶지 않아 했다. 그래서 퇴장 당했다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com