'1할 진입' 이렇게 힘든 것이었나…김하성 타율 또 떨어졌다, COL전 3타수 무안타 침묵

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[스포츠조선 박상경 기자] 1할 진입이 이렇게 힘든 것이었나.

김하성(애틀랜타 브레이브스)의 타율이 또 떨어졌다. 김하성은 31일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 열린 콜로라도 로키스전에서 9번 타자-유격수로 선발 출전했으나 3타수 무안타 1삼진에 그쳤다. 이날 무안타로 김하성의 시즌 타율은 0.084에서 0.081(86타수 7안타)로 떨어졌다.

1-0으로 앞선 3회말 무사 2루에서 첫 타석을 맞이한 김하성은 콜로라도 선발 메이슨 애덤스와 7구까지 가는 끈질긴 모습을 보였다. 김하성은 가운데에서 낮게 떨어진 7구째 92.7마일 싱커를 걷어 올렸으나, 중견수 뜬공으로 물러났다.

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2-1이던 5회말 타석에서도 김하성은 애덤스의 투구 수를 늘렸다. 풀카운트 상황에서 2개의 공을 커트해내며 9구 승부를 펼쳤다. 이번에는 92.9마일 포심 패스트볼이 한가운데로 몰렸으나, 파울팁 삼진이 되면서 안타를 기록하지 못했다.

김하성은 7회말 1사 1루에서 콜로라도 구원 투수 라이언 펠트너를 만나 1B2S에서 4구째 89.8마일 슬라이더를 공략했다. 하지만 이번에도 타구는 중견수 뜬공이 되면서 안타로 연결되지 못했다. 김하성은 2-2로 맞선 9회말 1사후 대타 마이크 야스트르젬스키와 교체돼 이날 경기를 마무리 했다.

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애틀랜타는 이날 연장 10회말 맷 올슨의 끝내기 안타로 3대2 승리를 안았다. 7연승을 달린 애틀랜타는 82승55패로 내셔널리그 동부지구 우승에 한 발짝 더 가까워졌다.

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김하성은 올해 오른손 중지 부상으로 두 번이나 부상자 명단(IL)에 올랐다. 수술 재활을 마치고 지난 5월 중순 복귀했으나 27경기 타율 0.068이라는 극도의 부진을 보인 끝에 중지 염증으로 다시 IL에 오른 바 있다. 하지만 지난 27일 LA 다저스전에서 끝내기 안타를 터뜨리면서 클러치 능력을 증명한 데 이어, 이날도 끈질기게 타석을 이어가는 등 이전과는 달라진 모습을 보여주고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com