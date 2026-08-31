"10경기 연속 홈런, 타점 실종" 오타니 진짜 심각하다, 왜 스윙 무너졌나

30일(현지시각) 디트로이트전에서 삼진을 당하는 오타니 쇼헤이의 모습. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"오타니가 10경기 연속 홈런과 타점이 실종됐다." 고국 일본 언론에서도 스윙이 무너진 오타니 쇼헤이의 상태에 대해 우려를 드러냈다.

LA 다저스는 31일(이하 한국시각) 미국 디트로이트 코메리카파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거즈와의 원정 경기에서 6대1로 승리했다. 전날(30일) 타선 침묵으로 끝내기 패배를 당했던 다저스는 부상에서 복귀한 타일러 글래스나우가 선발 투수로 등판해 7이닝 1실점 완벽투를 펼쳤고, 이후 불펜진도 2이닝을 잘 막았다. 타선도 모처럼 다득점을 냈다.

그러나 오타니는 침묵했다. 이날도 1번-지명타자로 선발 출전한 오타니는 5타수 무안타 2삼진으로 그답지 않은 모습을 보였다.

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1회초 첫 타석에서 2루 땅볼로 잡혔고, 두번째 타석에서는 1루수 직선타로 물러났다. 세번째 타석에서는 헛스윙 삼진으로 방망이를 헛돌렸고, 네번째 타석에서는 다시 1루 땅볼로 잡혔다. 9회초 선두타자로 나선 마지막 타석 역시 스탠딩 삼진으로 손도 못쓰고 물러났다. 내야를 벗어나는 타구가 한번도 나오지 않았다.

최근 4경기에서 17타수 1안타. 충격적인 성적이다. 7월 월간 타율 2할7푼3리에 6홈런 17타점을 기록했던 오타니는 8월을 타율 2할4푼1리 6홈런 13타점으로 마무리했다.

AFP연합뉴스

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오타니는 하루전인 30일 투수 복귀가 또 미뤄졌다. 당초 31일 디트로이트전에 선발 등판할 예정이었지만, 오타니의 신체 회복이 늦어지면서 '100% 컨디션'이 아니라는 판단에 지연됐다. 이대로라면 올 시즌 투수 복귀는 쉽지 않을 전망이다.

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이런 상황에서 결국 타격에도 영향을 미치고 있다. 데이브 로버츠 감독은 "투수 복귀 지연이 타석에 미치는 영향은 없을 것"이라고 단언했지만, 지금 오타니는 오히려 흐름을 끊는 지명타자다. 최근 10경기 연속 홈런도, 타점도 없다.

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8월 19일 콜로라도 로키스전이 마지막 홈런, 타점 생산이었다.

로버츠 감독은 31일 경기 후 기자회견에서 "쇼헤이를 원래 상태로 되돌려야 한다. 누가 봐도 알 수 있겠지만, 일단 LA로 돌아가서 신체적으로나 멘털적으로도 회복이 필요할 것 같다"면서 현재 메커니즘 적으로도 문제가 있다고 짚었다. 로버츠 감독은 "칠 수 있는 좋은 공을 놓치고, 반대로 스트라이크존을 지나치게 넓게 본다. 어떤 때는 타구 방향을 지나치게 의식해서 잡아당기는 것 같다. 이런 요소들이 복합적으로 원인을 만들고 있다"고 분석했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com