'죽다 살았다' 일정 누가 짰나, 여기서 이런 운명의 대진이...3위 전쟁 재점화? 종결?

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 2사 2루 김대한이 1타점 적시타를 친 후 2루까지 진루해 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[스포츠조선 김용 기자] 여기서 이런 대진이….

KBO리그 2026 시즌 순위 싸움이 점입가경이다. 5강 싸움은 싱겁게 끝나는 듯 보이지만 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 1위 싸움, 그리고 KIA 타이거즈-LG 트윈스-두산 베어스 세 팀의 3~5위 전쟁도 한창이다. 비도 변수다. 지난 주말 삼성과 KT의 대구 3연전은 미리 보는 한국시리즈로 엄청난 관심을 받았지만, 비로 인해 1경기밖에 치르지 못해 맥이 빠졌다. 이번에 밀린 경기들이 정규 편성 후 추후에 일정이 잡히면 어떤 영향을 미칠지도 지켜봐야 한다.

그런 가운데 두산은 주말 치른 키움 히어로즈와의 2경기를 모두 잡으며 기사회생했다. 주중 KT와의 원정 3연전 충격의 2연패를 했다. 3연전 첫 번째 경기 1승을 하고, 남은 2경기를 다 잡을 수 있을 것으로 보였지만 2연속 연장 끝내기 패를 당했다.

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2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 7회말 1사 1, 2루 안재석의 1루 땅볼 아웃 때 1루주자 김민석이 런다운에 걸리자 3루에 진출한 정수빈이 홈으로 파고들고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

KIA, LG와의 승차가 벌어진 것은 물론 경기 내용이 너무 충격적이었다. 여기에 패배 주요 원인이 10경기 연속 실책이라는 지적까지 나왔다. 팀 분위기가 크게 떨어지고, 3위 경쟁에서 밀려나는 듯 했다. 5위도 분명 가을야구에 나가는 훌륭한 팀이지만, 와일드카드 결정전에 올라 업셋을 하는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 또 두산은 지난 시즌 9위로 마치기 전 2년 연속 와일드카드 결정전에서 무너지는 아픔이 있었다. 그렇기에 한 계단이라도 순위를 끌어올리는 게 중요한 와중에 너무 치명적인 패배가 아니냐고들 했다.

하지만 마지막 반등 분위기를 만들었다. 28일 키움과의 1차전이 취소된 건 하늘이 도운 일이었다. 두산은 이날 대체 선발 박신지가 나가는 날이었고, 키움은 안우진. 이날 졌다면 3연패였다. 하지만 비로 취소되면서 박신지 카드를 잠시 아껴둘 수 있게 됐고 두산은 29일 에이스 곽빈을 내세워 안우진을 만날 수 있게 됐다. 그리고 이 경기에서 곽빈이 판정승을 거둬주며 두산의 분위기가 달아올랐고, 30일 15대1 대승으로 이어졌다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 5회초 오지환이 2루타를 치고 질주하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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겨우 KIA, LG와의 승차를 다시 2경기로 좁혔다. 추격 불가능한 차이가 아니다. 그런 가운데 잠실 라이벌 LG와 정말 중요한 3연전을 1일부터 치른다. 내달 7일 최종전 일정이 1경기 잡혔지만, 3연전으로는 이번이 마지막 맞대결이다. 두산은 이 3연전에서 연승 기세를 몰아 우위를 점해야 승차를 줄이고 마지막 3위 도전 기틀을 마련할 수 있다.

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1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회말 2사 2루 박지훈이 동점 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

두산은 로테이션상 3연전 첫 두 경기에 잭 로그, 최승용이 들어갈 차례다. 벤자민의 부상 이탈이 문제인데, 변수가 있다. 에이스 곽빈이 아시안게임에 가기 전 투혼을 발휘해 4일 쉬고 LG 3연전 마지막 경기에 들어가준다면, 두산 입장에서는 천군만마가 될 수 있다.

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LG는 임찬규, 김윤식, 박시원이 예상됐는데 LG 역시 변수가 있다. 외국인 에이스 톨허스트가 30일 부산 롯데 자이언츠전에 등판했다가, 2이닝 투구 후 노게임으로 물러나 투구수가 많지 않았다. 빠른 시간 안에 정비 후 다시 로테이션에 들어올 여지가 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com