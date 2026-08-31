SD 송성문 빅리그 복귀! 타점+도루까지 기록…동료 부상 이탈로 '일주일만 콜업'

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[스포츠조선 강우진 기자]샌디에이고 파드리스의 송성문이 빅리그에 복귀해 도루와 타점을 올렸다.

송성문은 31일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그의 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 2타수 무안타 1타점 1볼넷 1도루를 기록했다. 시즌 타율은 0.202에서 0.198(116타수 23안타)로 소폭 하락했다.

지난 25일 마이너리그로 강등됐던 송성문은 일주일 만에 콜업됐다. 루이스 렌히포가 부상으로 이탈했기 때문이다. 이날 송성문은 안타를 기록하지는 못했지만, 자신의 역할을 제대로 수행했다.

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AP연합뉴스

송성문은 2회초 2사 1루 상황에서 동료의 도루 실패로 타석을 다음 이닝으로 넘겼다. 송성문은 3회초 선두 타자로 다시 등장했고, 중견수 뜬공으로 돌아섰다.

송성문은 7회초 중요한 기회를 맞았다. 1사 주자 3루 상황에서 타석에 들어서 우익수 뜬공으로 아웃됐다. 이는 3루 주자가 홈으로 들어오기에 충분한 체공 시간이었다. 송성문의 타점으로 기록됐다. 9회초에는 고의4구로 진루했고, 이후 2루에 있던 잰더 보가츠와 송성문이 더블 스틸을 시도했다. 두 선수 모두 진루에 성공하면서 송성문의 시즌 13호 도루가 됐다. 후속타가 터지지 않으면서 송성문의 득점은 볼 수 없었다.

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샌디에이고는 탬파베이와 연장까지 가는 끈질긴 승부를 펼쳤다. 연장 11회초 타이 프랜스가 희생플라이로 타점을 올리면서 샌디에이고가 4-3으로 리드했다. 그러나 샌디에이고는 11회말 수비 실책과 호르헤 마테오에게 끝내기 안타를 맞으면서 4-5로 패했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com