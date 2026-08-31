'전날 3홈런→리드오프 홈런' PCA 또 쳤다, 37호포 리글리필드에 울려퍼진 "M~V~P!"...오타니 5타수 무안타 침묵

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 31일(한국시각) 리글리필드에서 열린 신시내티 레즈전에서 1회말 리드오프 홈런을 터뜨리며 배트 플립을 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]무섭다. 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 홈런포를 또 쏘아올렸다.

PCA는 31일(이하 한국시각) 리글리필드에서 진행 중인 신시내티 레즈와 홈경기에서 시즌 37호 홈런을 터뜨렸다.

리드오프 중견수로 선발출전한 PCA는 1회말 첫 타석에서 신시내티 우완 에이스 체이스 번스를 두들겨 선제 솔로홈런을 날렸다.

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풀카운트에서 한복판으로 몰린 98.9마일 직구를 잡아당겨 우측 펜스를 크게 넘어가는 아치로 연결했다. 발사각 35도, 타구속도 108마일로 날아간 공은 리글리필드 우측 외야석 중단 비거리 417피트 지점에 낙하했다. 시는 9번째 리드오프 홈런.

타구가 맞아나가자마자 홈런을 직감한 PCA는 팔로우스루를 짧게 끝내고 그 자리에 배트를 '쿨'하게 떨어뜨린 뒤 힘차게 베이스를 돌며 포효했다. 리글리필드를 가득 메운 컵스 팬들이 또 다시 "M-V-P"를 연호했다.

카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 31일(한국시각) 리글리필드에서 열린 신시내티 레즈전에서 1회말 리드오프 홈런을 터뜨린 뒤 오른팔을 치켜들고 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

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전날 같은 장소에서 열린 신시내티전에서 1회와 2회, 7회말 등 세 타석에서 홈런을 터뜨린 PCA는 이틀 동안 4홈런을 몰아친 셈이다. 특히 컵스의 레전드 거포 새미 소사가 전날 리글리필드를 찾아 PCA에 "홈런 3방만 쳐달라"고 요청했는데, 이를 현실화해 현지에서 큰 화제가 되고 있다.

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이로써 PCA는 시즌 37개의 홈런을 마크, 이 부문서 내셔널리그(NL) 공동 2위로 올라섰다. 40개로 선두인 필라델피아 필리스 카일 슈와버에 이어 애틀랜타 브레이브스 맷 올슨과 어깨를 나란히 했다.

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PCA는 홈런 3개를 추가하면 1970년 빌리 윌리엄스 이후 56년 만에 시즌 40홈런에 도달하는 컵스의 좌타자로 등극한다. 이제 관심은 그가 메이저리그 역대 7번째로 40홈런-40도루를 달성할 것이냐에 모아진다. 홈런은 이날 현재 32개다.

PCA는 전날 생애 첫 3홈런 경기를 펼치며 NL 공격 주요 부문서 '톱5'에 이름을 올렸다. 특히 OPS와 장타율, 루타에서는 1위를 질주 중이다.

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LA 다저스 오타니 쇼헤이가 31일(한국시각) 디트로이트전에서 5회초 삼진을 당한 뒤 헬멧을 누른 채 돌아서고 있다. AFP연합뉴스

bWAR과 fWAR이 각각 8.3, 9.1로 양 리그를 합쳐 각각 1위다. NL MVP 경쟁 상대인 LA 다저스 오타니 쇼헤이와의 격차를 꾸준히 벌리고 있는 형국이다. 오타니는 이날 디트로이트 타이거스와의 원정경기에서 5타수 무안타로 침묵해 대조를 보였다.

오타니는 타율과 OPS가 각각 0.280, 0.908로 곤두박질했다. 홈런은 지난 19일 콜로라도 로키스전서 30호를 날린 뒤 10경기째 가동하지 못했다. 타격 슬럼프가 지속되고 있다고 보면 된다. 지난 29일 불펜피칭서 왼쪽 무릎 통증이 도져 마운드 복귀 날짜를 무기한 연기한 오타니는 이제 PCA를 추격할 동력을 상실했다.

PCA는 최근 13경기에서 10홈런, 17타점, OPS 1.301을 마크했다. 폭발적인 타격감이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com