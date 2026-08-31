'일주일 만에 콜업' 송성문 vs '내외야 전천우+3출루'에도 방치된 김혜성→3달째 갇힌 다저스의 벽, 어쩌나

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[스포츠조선 고재완 기자] 한 명은 일주일 만에 빅리그로 초고속 복귀해 타점과 도루를 기록했고, 다른 한 명은 중견수 변신에 3출루 맹타를 휘두르고도 마이너리그에 굳게 갇혀 있다. 키움 히어로즈 출신 코리안 빅리거 송성문(샌디에이고 파드리스)과 김혜성(오클라호마시티 코메츠)의 엇갈린 행보에 희비가 교차하고 있다

송성문은 31일(한국시각) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 원정 경기에 출전해 2타수 무안타 1타점 1볼넷 1도루를 기록했다.

지난 25일 마이너리그행을 통보받았던 송성문은 내야수 루이스 렌히포의 부상 공백과 맞물려 단 일주일 만에 메이저리그 로스터로 재콜업됐다. 스태먼 감독이 공언했던 "실전 감각을 찾고 곧바로 복귀시키겠다"는 약속이 현실화된 것이다.

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반면 LA 다저스 산하 트리플A 오클라호마시티 김혜성은 또 한 번 완벽한 타격과 진루 플레이를 선보였음에도 빅리그의 문을 열지 못하고 있다.

김혜성은 같은 날 오클라호마시티 치카소 브릭타운 볼파크에서 열린 엘파소 치와와스와의 홈경기에 5번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 활약을 펼쳤다.

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2회말 선두타자로 볼넷을 골라 출루했지만 도루에 실패해 아쉬움을 남겼다. 5회말 선두타자로 나서 2루수 방면으로 총알 같은 라인드라이브 안타를 작렬했고 7회말 1사 후에는 우익수 방면 안타를 치고 2루까지 내달리는 과감한 주루를 시도하다 2루수 태그아웃됐다.

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1-1 동점이던 9회말 1사 1루에서 좌익수 방면 깊숙한 외야 뜬공을 때려내 1루 주자 라이언 워드를 2루로 보내는 결정적인 진루타를 기록했다. 이후 알렉 제이콥의 볼넷에 이어 맷 고스키의 끝내기 적시타가 터지며 팀은 2대1 승리를 거뒀다.

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사진=Milb 중계 영상 캡처.

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이날 맹타로 김혜성의 트리플A 시즌 타율은 2할7푼2리가 됐다. 내야뿐만 아니라 중견수 수비까지 소화하며 팀 승리의 발판을 놓았지만, 다저스 벤치로부터의 호출은 여전히 감감무소식이다.

송성문이 구단의 뚜렷한 가을야구 로드맵 속에서 일주일 만에 빅리그로 복귀한 것과 달리, 김혜성의 현실은 가혹하기만 하다. 지난 5월 30일 마이너리그로 내려온 김혜성은 3개월 동안 트리플A에서 도루와 멀티히트, 내외야 멀티 수비까지 묵묵히 소화하며 빅리그급 기량을 유지하고 있다. 최근 다저스 외야진에 줄부상이 발생했을 때도 전문 외야수 알렉 토마스가 우선 콜업되는 등 철저히 외면당했다.

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결국 다저스의 스타 군단 뎁스에 가로막힌 김혜성에게 남은 현실적인 돌파구는 다음 달 2일부터 시행되는 '28인 확장 로스터' 진입뿐이다. 만약 확장 로스터에서도 부름을 받지 못한다면 올 시즌을 마이너리그에서 마감해야 하는 것은 물론, 다가올 겨울 트레이드 등 신분 변화를 진지하게 모색해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

오클라호마시티의 김혜성이 8회말 2타점 2루타를 쳤다. Milb.com 중계화면 캡쳐

고재완 기자 star77@sportschosun.com