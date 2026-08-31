"소사님, 저에게 뭘 주신 건가요?" PCA 본인도 놀란 이틀새 홈런 5방! 오타니 넘더니 이젠 슈와버 겨냥

피트 크로우-암스트롱이 31일(한국시각) 리글리필드에서 열린 신시내티 레즈전에서 1회말 리드오프 홈런포를 쏘아올린 뒤 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이틀새 대포 5방을 쏘아올렸다. 이런 식이라면 MVP가 문제가 아니다. 홈런왕 타이틀도 가시권에 들어왔다.

8월 들어 폭발적인 타격을 이어가며 강력한 내셔널리그(NL) MVP 후보로 독주하고 있는 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 홈런 2개를 터뜨렸다.

PCA는 31일(이하 한국시각) 리글리필드에서 열린 신시내티 레즈와 홈경기에서 홈런 2개를 포함해 5타수 2안타 2타점 2득점의 맹타를 휘둘렀다. 컵스는 PCA의 활약에도 5대7로 무릎을 꿇었다.

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PCA가 1회말 우월 홈런을 터뜨린 뒤 배트 플립을 하며 타구를 바라보고 있다. AFP연합뉴스

리드오프 중견수로 선발출전한 PCA는 1회말 첫 타석에서 신시내티 우완 에이스 체이스 번스를 두들겨 선제 솔로홈런을 날렸다.

풀카운트에서 한복판으로 몰린 98.9마일 직구를 잡아당겨 우측 펜스를 크게 넘어가는 아치로 연결했다. 발사각 35도, 타구속도 108마일로 날아간 공은 리글리필드 우측 외야석 중단 비거리 417피트 지점에 낙하했다. 시는 9번째 리드오프 홈런.

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타구가 맞아나가자마자 홈런을 직감한 PCA는 팔로우스루를 짧게 끝내고 배트를 '쿨'하게 떨어뜨린 뒤 힘차게 베이스를 돌며 포효했다. 리글리필드를 가득 메운 컵스 팬들이 또 다시 "M-V-P"를 연호했다.

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그리고 4-7로 뒤진 9회 마지막 타석에서 또 아치를 그렸다. 2사 후 타석에 들어선 PCA는 상대 우완 에밀리오 파간의 2구째 한복판으로 몰린 95.2마일 직구를 걷어올려 우중간 펜스 너머 관중석 중단에 꽂았다. 이번에는 발사각 33도, 타구속도 105.4마일, 비거리 431피트짜리 대형 솔로포였다. 또 "M-V-P" 연호가 울려퍼졌다.

새미 소사가 31일(한국시각) 시카고 컵스 명예의 전당 헌액식에 참석해 활짝 웃고 있다. AFP연합뉴스

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PCA는 전날 같은 장소에서 열린 신시내티전에서 생애 첫 3홈런 경기를 펼치며 강력한 파워를 뿜어냈다. 이틀 동안 5개의 홈런을 몰아친 것이다.

특히 컵스의 NL 참가 150주년 기념 행사에 초대된 전설적인 홈런왕 새미 소사가 경기 전 PCA를 만나 "홈런 3방만 쳐달라"고 요청했는데, 이를 현실화해 현지에서 큰 화제가 되고 있다.

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당시 PCA는 "경기 전 그라운드에 수많은 레전드들이 모여 있었다. 무엇보다 오늘 가장 긴장됐던 것은 새미 소사와 빌리 윌리엄스 앞에서 경기 전 타격 등 루틴을 소화했다는 사실"이라며 "(배팅케이지에서)소사와 대화를 했는데, '오늘 네가 홈런 3방을 쳐주길 바란다. 난 3개가 필요하다'고 말씀해 주셨다. 정말 그랬다. 그가 나에게 뭘 물려줬는지 모르겠다"고 밝혔다.

소사는 1989~2007년까지 메이저리그 통산 609홈런을 날린 레전드다. 컵스에서만 13년을 뛴 그는 1998년부터 2001년까지 4년 연속 50개 이상을 홈런을 때리며 전성기를 누렸다. 1990년대 말 마크 맥과이어와 치열한 홈런왕 경쟁을 벌이며 침체기에 빠져 있던 메이저리그 흥행을 다시 불러일으킨 주인공으로 평가받는다.

소사가 그보다 34살이 적은 후배에게 기를 불어넣어줬다고 해도 과언이 아니다.

PCA는 이미 NL MVP로 확정됐다고 해도 과언이 아니다. AFP연합뉴스

시즌 홈런을 38개로 늘린 PCA는 양 리그 합계 홈런 선두인 필라델피아 필리스 카일 슈와버와의 격차를 2개로 줄이며 단독 2위로 올라섰다. 남은 25경기에서 슈와버를 따라잡을 수 있는 페이스로 보여진다.

PCA는 최근 13경기에서 타율 0.333, 11홈런, 18타점, 13득점, OPS 1.362를 마크했다. 반면 슈와버는 같은 기간 13경기에서 3홈런을 치는데 그쳤다. 지금과 같은 분위기라면 홈런 선두 경쟁도 NL MVP 경쟁 못지 않은 뜨거운 관심을 받을 것으로 보인다.

PCA는 이미 NL MVP를 확정했다고 봐도 무방하다. 전날까지 집계된 bWAR과 fWAR이 각각 8.3, 9.1로 양 리그를 합쳐 각각 1위다. 경쟁 상대인 LA 다저스 오타니 쇼헤이와의 격차를 꾸준히 벌리고 있는 형국이다.

오타니는 이날 디트로이트 타이거스와의 원정경기에서 5타수 무안타로 침묵해 대조를 보였다. 오타니는 타율과 OPS가 각각 0.280, 0.908로 곤두박질했다. 홈런은 지난 19일 콜로라도 로키스전서 30호를 날린 뒤 10경기째 가동하지 못했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com