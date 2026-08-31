[오피셜] 사상 초유, 계약 규모 상향 조정…서건창, 2년 6억→12억 "생각지 못했던 제안이라 놀랐다"

사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO리그에 사상 초유의 계약 규모 상향 조정이 등장했다.

키움히어로즈는 31일 내야수 서건창과 기존에 체결한 비FA 다년계약에 옵션 특약을 추가하며 계약 규모를 상향 조정했다고 밝혔다.

구단은 현재 팀 내 야수 WAR 1위(2.73)를 기록 중인 서건창과 기존 2년(2027~2028년) 총액 최대 6억원의 계약 조건은 유지하면서 옵션 특약(세부 내용 비공개)을 추가해, 최대 12억원을 받을 수 있도록 계약 규모를 상향 조정했다. 옵션은 선수가 충분히 달성할 수 있는 수준으로 설정, 사실상 12억원 전액을 보장한다.

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구단은 31일 오전 서울 신도림 더링크 트리뷰트 포트폴리오 호텔에서 위재민 대표이사, 허승필 단장, 서건창과 가족들이 참석한 가운데 다년계약 체결식을 진행했다.

서건창은 지난 시즌 종료 후 친정팀 키움으로 복귀했다. 스프링캠프부터 절치부심의 각오로 시즌을 준비했으나 시범경기에서 예상치 못한 손가락 부상을 당하며 한동안 재활에 전념해야 했다. 5월부터 본격적으로 경기에 나선 서건창은 꾸준한 활약을 펼치며 팀 타선에 활력을 불어넣었고, 구단은 이를 바탕으로 서건창과 2년 총액 최대 6억원 규모의 비FA 다년계약을 체결했다.

사진제공=키움 히어로즈

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이후에도 서건창은 좋은 경기력을 이어갔다. 개인 성적뿐만 아니라 후배 선수들을 이끌며 팀의 구심점 역할을 하는 등 경기장 안팎에서 팀에 기여했다. 구단은 이번 시즌 동안 서건창이 보여준 경기력과 리더십, 기여도 등을 종합적으로 재평가해 현재 선수 가치에 상응하는 대우가 필요하다고 판단했다.

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구단 관계자는 "서건창이 올 시즌 좋은 활약을 해주고 있고, 베테랑으로서 팀에 기여하는 모습을 높이 평가했다. 현재 보여주고 있는 가치에 걸맞은 대우가 필요하다고 판단해 기존 계약에 옵션 특약을 추가하는 방식으로 조건을 재조정했다. 이번 계약이 구단과 선수 간의 신뢰를 더욱 공고히 하고, 선수에게도 새로운 동기부여가 되길 기대한다"고 전했다.

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서건창은 "전혀 생각하지 못했던 제안이라 처음에는 놀랐다. 금액을 떠나 선수로서의 가치와 지금까지의 모습을 좋게 평가해주신 구단에 진심으로 감사드린다"며 "구단이 저에게 어떤 역할을 기대하고 있는지 잘 알고 있는 만큼 더 큰 책임감도 느낀다. 개인 성적에만 집중하기보다 후배들을 잘 이끌고 팀에 좋은 영향을 줄 수 있는 선수가 되겠다. 히어로즈가 다시 한 번 강팀 반열에 올라설 수 있도록 경기장 안팎에서 맡은 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 서건창은 올 시즌 85경기에 출전해 107안타 3홈런 31타점 56득점 타율 3할2푼3리를 기록하고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com