"미국에서 존재감 없어" 고우석 ML 불가 선언인가…30구단의 외면, 결국 선택지는 LG뿐인가

8일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 한국시리즈 2차전. 경기에서 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.11.08/

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[스포츠조선 김민경 기자] "미국으로 건너온 이후에는 뚜렷한 존재감을 보여주지 못했다."

더는 의미 없는 도전이 되는 것일까. 고우석은 여전히 미국에 남아 있지만, 미국 언론은 고우석이 메이저리그로 다시 승격될 가능성을 전혀 언급하지 않고 있다. 올해처럼 마이너리그 계약을 하고 또 남아 있을 수는 있겠으나 이제는 도전보다는 커리어를 더 고려해야 할 때가 됐다.

마이너리그 공식홈페이지 MiLB에 따르면 31일(이하 한국시각) 미네소타 트윈스는 고우석을 마이너리그 트리플A 세인트폴로 이관했다. 미네소타는 지난 29일 40인 로스터 정리를 위해 고우석을 양도지명(DFA)했고, 빅리그 30구단 전부 웨이버 클레임으로 고우석을 데려갈 의사를 보이지 않아 일단 세인트폴에 남았다.

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고우석은 2024년 시즌을 앞두고 샌디에이고 파드리스와 2년 450만 달러에 계약해 꿈의 무대로 향했다. 하지만 올해 미네소타에서 빅리그 마운드를 밟기 전까지 2년 넘게 마이너리그 생활을 견뎌야 했다. 샌디에이고는 거의 계약 직후 고우석을 마이애미 말린스로 트레이드했고, 마이애미도 고우석을 영입하고 얼마 지나지 않아 DFA 처리해 방출했다.

디트로이트 타이거스는 고우석과 마이너리그 계약을 하고, 올해까지 미국에서 더 머물 수 있는 명분을 줬으나 거기까지였다. 지난 7월 고우석을 미네소타로 트레이드하기 전까지 한번도 빅리그로 콜업하지 않았다.

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적어도 올해는 고우석이 억울할 만했다. 디트로이트 트리플A 성적이 19경기, 3승1패, 3홀드, 2세이브, 27⅔이닝, 평균자책점 2.60으로 빼어났기 때문. 덕분에 미네소타의 눈에 띌 수 있었다.

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미네소타 트윈스 고우석. AP 연합뉴스

미네소타 트윈스 고우석(왼쪽). AP 연합뉴스

미네소타는 고우석을 영입하자마자 메이저리그로 콜업했다. 어렵게 밟은 꿈의 무대. 하지만 미국은 고우석의 사정을 봐줄 생각이 없었다. 오직 성적으로 증명해야 했는데, 4경기 1홀드, 4이닝, 평균자책점 9.00에 그쳤다.

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트리플A에서 안정을 찾는 게 중요했는데, 뜻하지 않게 부정투구 논란에 휩싸여 시간을 허비했다. 글러브에 이물질을 발랐다는 의혹을 샀고, 무고하다는 게 밝혀졌으나 이미 난리 속에 마음이 쫓길 수밖에 없었다.

고우석은 세인트폴에서 8경기, 2승1패, 9⅓이닝, 평균자책점 12.54로 부진하다.

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MLB트레이드루머스는 '트레이드 전에 마이너리그에서 좋은 성적을 내고 있었기에 미네소타가 고우석을 영입했던 것으로 보인다. 디트로이트 트리플A에서는 27⅔이닝을 던지며 평균자책점 2.60, 탈삼진율 29.1%, 볼넷 허용률 10%, 땅볼 유도율 44.8%를 기록했다. 하지만 세인트폴에서는 9⅓이닝 동안 13자책점을 헌납했다. 표본은 작지만 제구 불안이 큰 문제였다. 상대한 타자 47명 가운데 11명에게 볼넷을 내줘 23.4%라는 처참한 볼넷 비율을 기록했다. 여기에 몸에 맞는 공 1개와 폭투 3개도 곁들였다'고 지적했다.

매체는 이어 '이러한 제구력 난조가 결국 로스터 제외로 이어졌다. KBO리그에서는 위력적인 불펜 투수였으나 2024시즌을 앞두고 미국으로 건너온 이후에는 뚜렷한 존재감을 보여주지 못했다. 태평양을 건너온 이후 마이너리그 통산 145⅓이닝 동안 평균자책점 5.02를 기록하고 있다'고 짚었다.

지난여름 고우석이 LG 트윈스의 부름에 응하지 않았을 때는 옳은 선택 같았다. 덕분에 미네소타로 이적해 빅리그 마운드를 밟아볼 수 있었기 때문. 지금은 아니다. 올해는 LG로 돌아가기도 늦었기에 미국에서 시즌을 어떻게든 마무리하겠지만, 내년은 이야기가 또 달라질 듯하다. 무리한 도전을 이어 가다 LG가 자랑하던 139세이브 마무리가 자취를 감출 수도 있는 일이다.

10일 수원 케이티위즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전 KT와 LG의 경기. 투구하고 있는 LG 고우석. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.11.10/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com