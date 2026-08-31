'끝내 고개 숙였다' 상대팀 팬들 향해 손가락 욕이라니, 감독 분노 폭발 "나오지마!"

관중석을 향해 손가락 욕을 하는 콜 캐리그. 사진=MLB. TV 중계화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]콜로라도 로키스의 신인 콜 캐리그가 경기 도중 자신에게 야유하는 팬들을 향해 손가락 욕을 했다가 자체 출전 정지 징계를 받았다.

캐리그는 지난 30일(이하 한국시각) 애틀랜타 브레이브스와의 원정 경기에서 8회말 수비 도중 부적절한 행동을 했다. 중견수 수비를 보고있던 캐리그는 애틀랜타 마이클 해리스의 뜬공 타구를 잡으려고 다이빙 캐치를 했으나 타구가 워낙 강해 실패했다. 그 결과 2루타가 되면서 2실점을 막지 못했다.

결정적 실점을 허용하자 애틀랜타 홈 관중들이 열광했다.그런데 실점에 화가 난 그가 관중석을 바라보며 가운데 손가락을 들어올리는 모습이 중계 화면을 통해 잡혔다. 아주 짧은 시간이었지만, 중계 방송을 통해 해당 장면이 '박제' 되고 말았다.

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콜로라도 구단과 워렌 셰이퍼 감독도 단단히 화가 났다. 셰이퍼 감독은 31일 경기를 앞두고 'MLB.com'을 비롯한 현지 취재진과의 인터뷰에서 "당분간 캐리그를 선발 라인업에서 제외한다. 그는 실수를 저질렀다. 그 실수가 구단에 망신을 주는 것이다. 우리는 그런 실수를 용납하지 않는다는 것을 그도 알고 있다. 누구나 실수를 한다. 다만 이번 실수는 콜이 배워야 할 교훈이다"라면서 누차 강조했다.

셰이퍼 감독은 또 "그는 매일 경기에 뛰고 싶어하는 선수이기 때문에 며칠간 경기에 나서지 못할 것이다. 이것이 이번 사태의 결과"라고 경고 메시지를 전했다.

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캐리그는 2002년생 스위치히터로 2023년도 신인 드래프트에서 콜로라도의 지명을 받았고, 올해 처음 빅리그에 올라온 '루키'다. 그는 평소에도 승부욕을 자주 표출하곤 하는데, 때로는 지나치게 감정적이라는 평가도 받았다. 경기 결과가 좋지 않거나, 심판 판정에 동의하지 않을때 감정을 과하게 표출한 전적이 있다.

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캐리그는 31일 "먼저 팀 동료들과 구단에 사과드린다. 이런 식으로 우리팀을 대표하고 싶지는 않았다. 모두 제 잘못"이라고 고개를 숙였다. 그는 "저는 매 경기 110%의 노력을 하고 있고, 모든 것을 바쳐 승리하기 위해 최선을 다하고 있다. 그 플레이는 승패를 좌우할 수도 있었던 플레이라 열정이 지나쳤던 것 같다"면서 "애틀랜타팬들은 정말 열정적이다. 그분들에게 경의를 표한다. 그런 행동은 절대 용납될 수 없는 게 맞다"며 사과했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com