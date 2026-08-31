고우석 ML 커리어 4경기로 끝나나? 원하는 팀 없어 '트리플A 잔류' 선택...외롭고 고단했던 3년 여정

미네소타 트윈스 고우석이 지명할당 조치를 받고 마이너리그 잔류를 선택했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]미네소타 트윈스 고우석이 결국 마이너리그 잔류를 선택했다. KBO 복귀와 관련해서는 원소속팀 LG 트윈스가 내심 기다렸지만, 이번 시즌은 미국에서 마치겠다는 의지를 굳힌 것으로 보인다.

미네소타 구단은 31일(이하 한국시각) 고우석을 트리플A 세인트폴 세인츠로 이관했다. 지난 29일 지명 할당 조치(DFA)를 한 지 이틀 만이다. 그 사이 고우석에 관심을 보인 구단이 나타나지 않았다는 얘기다.

고우석의 선택은 두 가지였다. 마이너리그행을 받아들이거나, FA를 선언하는 것. 결국 트리플A로 다시 돌아가기로 했다.

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고우석은 다시 메이저리그 마운드를 밟을 수 있을까. 현재로서는 가능성이 희박하다. 미네소타는 이날 현재 65승72패로 AL 중부지구 3위, 와일드카드 7위에 처져 있다. 포스트시즌 진출 커트라인인 와일드카드 3위 클리블랜드 가디언스와는 4게임차다. 가을야구를 노리기에는 어려운 처지다.

고우석을 '불펜 뎁스'로 여기고 활용 가능성을 타진할 수는 있지만, 현실적으로 빅리그로 다시 부르기에는 신뢰도가 낮다.

고우석이 지난 7월 25일(이하 한국시각) 미국 미네소타주 세인트폴 CHS필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 홈경기에 2-3으로 뒤진 7회초 팀의 세 번째 투수로 구원등판했지만, 웜업 피칭을 하기도 전에 퇴장을 당했다. 글러브에서 이물질이 발견됐다는 이유에서다. 사진=MiLB.TV 캡처

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고우석은 지난 겨울 디트로이트 타이거스와 마이너리그 계약을 했으나, 결국 빅리그 문을 뚫지 못하고 트리플A 톨레도 머드헨스에서 시즌을 맞았다. 그러나 2경기를 던지고 더블A 이리 시울브스로 강등돼 한 달 넘게 머물렀다.

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그곳에서 8경기에 나가 13⅔이닝 동안 평균자책점 0.66으로 호투를 이어간 고우석은 덕분에 5월 9일 톨레도로 다시 올라갔다. 그리고 7월 초 미네소타 트윈스로 트레이드될 때까지 19경기에서 27⅔이닝을 던져 3승1패, 3홀드, 2세이브, 평균자책점 2.60을 기록했다.

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디트로이트는 고우석에 대한 미련을 버린 상황에서 불펜 요원이 필요했던 미네소타에 현금을 받고 넘기는 트레이드를 단행했다. 고우석은 디트로이트의 메이저리그 40인 로스터에 포함돼 있지 않았지만. 다른 팀으로 이적할 경우 40인 로스터에 배치돼야 한다는 조항이 계약서에 담겼다.

고우석이 지난 7월 20일(한국시각) 시카고 컵스전을 앞두고 더그아웃에서 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

꿈에 그리던 메이저리그 마운드를 밟은 것은 7월 10일이다. 클리블랜드 가디언스를 상대로 2-4로 뒤진 9회초 구원등판한 그는 1이닝 동안 4타자를 맞아 홈런 1개를 허용하고 1실점했다. 삼진 1개를 포함해 세 타자는 완벽하게 요리해 긍정적인 평가를 받았다.

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그러나 7월 12일 LA 에인절스전서 1이닝 1안타 1볼넷 무실점, 20일 시카고 컵스전에서 1이닝 2안타 1볼넷 무실점으로 불안한 투구를 이어가던 고우석은 7월 21일 클리블랜드를 다시 만나 1이닝 동안 홈런 1개를 포함해 4안타를 얻어맞고 3실점해 이튿날 트리플A 세인트폴로 강등됐다.

고우석은 7월 25일 세인트폴 데뷔전을 앞두고 글러브에서 이물질이 발견돼 10경기 출전 정지 징계(이의신청 후 8경기로 경감)를 받았고, 복귀 후 8경기에 등판해 9⅓이닝 동안 9안타와 11볼넷으로 13점을 허용했다.

운도 따르지 않았고 기량도 펴지 못했다. 평균자책점 12.54, WHIP 2.14, 피안타율 0.265를 마크한 투수의 운명은 지명할당 대상이었다. 결국 원하는 팀도 나타나지 않아 마이너리그 잔류를 피할 수 없었다.

고우석은 지난해 12월 디트로이트와 계약할 때 한 시즌만 더 도전하겠다고 했었다. 남은 한 달간 미네소타가 그를 불러올린다면 그나마 소득이지만, 그대로 시즌을 마감한 공산이 커 보인다. 세인트폴의 정규시즌은 9월 21일 종료된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com