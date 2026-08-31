두산에서 퇴출→MLB에서 대박난 줄 알았는데…타율 0.208 주전에 밀려났다, 벤치 신뢰 '바닥'

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1회 1사 2루 적시타를 친 두산 카메론. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO리그 두산 베어스로부터 방출 통보를 받은 지 불과 48일 만에 메이저리그(MLB)로 직행하며 화제를 모았던 외야수 다즈 카메론(29·토론토 블루제이스)이 급격한 타격 침체로 선발 라인업에서 밀려났다. 공교롭게도 그를 대신해 두산 유니폼을 입은 유니오 세베리노는 KBO리그 마수걸이 홈런을 쏘아 올리며 반등에 성공해 두 선수의 희비가 엇갈리고 있다.

카메론은 31일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 시애틀 매리너스와의 홈경기 선발 라인업에서 제외되며 결장했다. 카메론은 대신한 중견수 브렛 베이트먼은 8월에만 3할3푼3리를 치며 불붙은 타격감을 자랑하고 있다. 좌익수 지저스 산체스(2할2푼)도 부진하지만 카메론(2할8리)보단 낫다. 좌익수 마일스 스트로우도 8월 2할5푼3리를 치고 있다.

출발은 완벽한 '전화위복'처럼 보였다. 지난 6월 29일 두산에서 웨이버 공시된 뒤 토론토와 마이너 계약을 맺은 카메론은 트리플A에서 타율 3할6푼7리(29안타), 3홈런, 10도루, OPS 1.045로 맹위를 떨쳤다. 주전 타자 블라디미르 게레로 주니어의 뇌진탕 부상 공백 속에 8월 15일 40인 로스터에 등록되며 콜업된 그는 20일 탬파베이전에서 비거리 442피트(약 135m)짜리 초대형 홈런을 터뜨리는 등 강렬한 존재감을 드러냈다.

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21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 타격하는 두산 카메론. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

하지만 기세는 오래가지 못했다.

최근 2번의 선발 출전 경기에서 7타수 무안타로 침묵한 카메론의 시즌 타율은 2할8푼(24타수 5안타 1홈런 3타점 OPS 0.575)까지 곤두박질쳤다. 현재 아메리칸리그 와일드카드 3위 클리블랜드 가디언스를 2.5경기 차로 턱밑 추격하며 피 말리는 순위 싸움을 벌이고 있는 토론토 벤치로서도 차갑게 식은 카메론의 방망이를 계속해서 믿고 기용하기 어려워진 셈이다.

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반면 카메론을 내보내고 두산이 선택한 대체 외국인 타자 세베리노는 한국 무대 적응을 마치고 본격적인 화력쇼를 시작했다. 세베리노는 지난 30일 서울 잠실야구장에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 시원한 장타력을 과시하며 KBO리그 데뷔 첫 홈런을 신고했다.

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당시 두산은 카메론이 75경기 타율 2할8푼7리, 9홈런, 43타점, OPS 0.833으로 준수한 성적을 내고 있었음에도 김민석, 김대한 등 유망주들의 외야 교통정리와 팀의 취약 포지션이었던 1루 강화를 위해 과감한 교체를 단행한 바 있다. 세베리노가 결정적인 순간 장타력을 뿜어내기 시작하면서 두산의 외국인 타자 교체 결단도 비로소 빛을 발하고 있다.

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한국 무대 방출의 아픔을 딛고 48일 만에 메이저리그에 재입성하며 각본 없는 반전 드라마를 썼던 카메론. 그러나 냉혹한 빅리그 포스트시즌 경쟁 무대에서 타격 슬럼프가 이어지며 다시금 백업으로 밀려나는 시련을 맞았다.