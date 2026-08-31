지금 투수 복귀가 중요해? '오타니의 타격 부진, MVP 가능성을 갉아먹고 있다' 유력 매체도 일침

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 31일(한국시각) 코메리카파크에서 열린 디트로이트 타이거스전 도중 더그아웃에서 환하게 웃고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이의 방망이가 축 늘어졌다. 타격 슬럼프가 장기화할 조짐이다.

오타니는 31일(이하 한국시각) 코메리카파크에서 열린 디트로이트 타이거스와의 원정경기에서 5타수 무안타 2삼진으로 침묵했다. 다만 다저스는 6대1로 승리하며 이번 원정 3연전을 2승1패의 위닝시리즈로 마감했다.

오타니의 부진 속에 선발투수 타일러 글래스나우가 7이닝 2안타 1실점으로 호투했고, 1-1로 맞선 6회초 테오스카 에르난데스가 결정적인 투런홈런을 터뜨려 승기를 가져왔다.

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공교롭게도 이날 디트로이트전은 며칠 전까지만 해도 오타니가 마운드 복귀전으로 노렸던 경기다. 하지만 그는 이틀 전 불펜피칭을 하다 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근 통증이 재발하는 바람에 이날 등판이 취소됐다. 피칭 훈련을 중단했기 때문에 언제 복귀전을 치를 수 있을 지 알 수 없는 상황이다.

오타니 쇼헤이가 5회초 삼진을 당한 뒤 헬멧을 누른 채 물러나고 있다. AFP연합뉴스

문제는 부상이 타격에도 영향을 미치고 있다는 점이다. 오타니는 최근 10경기에서 40타수 5안타(타율 0.125)에 그쳤다. 이 기간 홈런과 타점을 한 개도 추가하지 못했다. 지난 19일 쿠어스필드에서 투런홈런을 날린 뒤로 대포 가동을 멈췄다.

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시즌 타율은 0.280(493타수 138안타)으로 주저앉았고, OPS(0.908)도 0.8대로 떨어질 위기다. 10경기에서 볼넷 7개를 얻었지만, 삼진도 15번이나 당했다. 타격감이 말이 아니다.

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데이브 로버츠 감독은 경기 후 "분명, 오타니가 정상 컨디션을 찾을 수 있도록 해야 한다"고 했지만, 누가 그를 도와줄 수 있을까.

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반면 내셔널리그(NL) MVP 경쟁자인 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)은 펄펄 날고 있다. PCA는 이날 신시내티 레즈전서 홈런 두 방을 몰아쳤다. 전날 3홈런을 폭발시킨데 이어 또 멀티홈런을 작렬하며 이틀새 5홈런을 추가한 것이다.

홈런 부문서 필라델피아 필리스 카일 슈와버에 2개차로 따라붙었고, OPS는 0.944로 NL 1위를 질주했다.

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팀 승리에 얼마나 공헌했는가를 상대적으로 나타내는 WAR서도 두 선수의 차이는 점점 커지고 있다. bWAR은 PCA가 8.5로 전체 1위, 오타니가 6.5로 3위다. 두 선수의 차이는 일주일 전 1이었으나, 2로 더욱 벌어졌다.

fWAR에서도 PCA가 9.3을 마크, 6.8에 그친 오타니와의 격차를 2.5로 벌렸다. 남은 한 달 동안 둘의 순위가 뒤집어질 가능성은 매우 희박하다.

오타니 쇼헤이는 무릎 통증이 재발해 마운드 복귀가 무기한 연기됐다. AFP연합뉴스

지금 오타니에 시급한 사안은 마운드 복귀가 아니라 타격감을 되찾는 일이다. 로버츠 감독은 "일단 오타니가 제 궤도에 올라야 우리 공격이 볼만해진다"며 "때로는 좋은 타격 기회를 맞고도 스윙이 너무 커지고, 때로는 타격 방향이나 의도가 너무 당겨치는 경향이 있는 것 같다. 오타니의 타격 문제에 이런 복합적인 것들이 작용하는 것 같다"고 분석했다.

결국 선구안과 공의 선택에 문제가 있다는 얘기다. 본인이 풀어나가야 할 문제인 것이다.

로버츠 감독은 "오타니가 여전히 100% 컨디션이 아니다. LA로 돌아가서 신체적으로나 정신적으로 좋아지길 바랄 뿐"이라며 "모든 선수들이 이러한 어려움을 겪는데, 우리는 오타니가 제 궤도에 오르도록 도와야 한다"고 강조했다.

현지 매체 뉴욕포스트는 이날 '오타니의 부진이 다저스 공격과 MVP 가능성을 갉아먹고 있다'는 제목의 기사에서 '32세의 오타니에게 마법 같은 순간은 찾아볼 수 없었고, 웅장한 스윙이나 메이저리그에서 그의 위상을 다시 각인시켜줄 만한 결정적인 순간도 없었다'고 전했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com