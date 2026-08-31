"韓대표팀" 출전못한 한풀이, 신인王으로 만회하려했는데…너무 많이 출전했나→손목에 '과부하' 걸렸다

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국계 3세로 국내 팬들에게도 친숙한 세인트루이스 카디널스 '특급 신인' JJ 웨더홀트가 오른 손목 부상으로 이탈했다. 팀 내야진이 줄부상으로 초토화된 가운데, 유력하게 거론되던 내셔널리그(NL) 신인왕 레이스에도 짙은 먹구름이 드리웠다.

세인트루이스은 31일(한국시각) "내야수 웨더홀트를 오른쪽 손목 건염으로 10일 부상자 명단(IL)에 등재했다"고 공식 발표했다. 빈자리를 채우기 위해 산하 트리플A에서 내야수 세자르 프리에토를 급히 콜업했다.

올 시즌 메이저리그에 데뷔한 웨더홀트는 2루수와 유격수를 오가며 공·수·주를 겸비한 정상급 센터라인 내야수로 자리매김했다.

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올 시즌 130경기에 출전해 타율 2할4푼2리(505타수 122안타) 17홈런 48타점 88득점 14도루, 출루율 0.343 장타율 0.370, OPS 0.713을 기록하며 루키 시즌부터 두 자릿수 홈런과 도루를 여유 있게 넘겼다. 리그 정상급의 수비 기여도와 뛰어난 선구안까지 뽐내며 팀의 핵심 코어로 활약했다.

그러나 8월 들어 방망이가 급격히 식었다. 8월 25경기에서 타율 2할, 1홈런, OPS 0.595에 그치며 고전했다. 원인은 손목 부상이었다. 웨더홀트는 이미 한 달간 손목 통증을 겪었고 잦은 출전에 따른 과부하가 원인으로 알려졌다.

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가장 뼈아픈 대목은 눈앞으로 다가왔던 내셔널리그 신인왕 타이틀이다.

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MLB트레이드루머스가 최근 진행한 신인왕 설문조사에서 웨더홀트는 39%의 지지를 얻어 살 스튜어트(신시내티 레즈·40%)와 1%p 차이의 초박빙 승부를 벌이고 있었다. 타격 지표에서는 스튜어트가 근소하게 앞서지만, 수비와 주루를 종합한 대체선수 대비 승리기여도(WAR)에서는 웨더홀트가 확고한 우위를 점하고 있었다.

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그러나 정규시즌 마지막 한 달을 앞두고 전열에서 이탈하면서 표심 경쟁에서 불리한 위치에 놓이게 됐다.

외할머니가 한국인인 웨더홀트는 한국 야구팬들에게도 각별한 선수다. 지난 3월 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 한국 대표팀 합류를 강력히 희망했으나, 부모 직계 혈통 규정(부모 중 1인 한국 출생 또는 국적 보유)에 가로막혀 끝내 태극마크를 달지 못했다.

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당시 그는 미국 현지 인터뷰를 통해 "한국 대표팀 출전은 내 꿈이었고, 할머니에게도 큰 의미가 될 수 있어 꼭 뛰고 싶었다"며 "한국인으로서의 자격 요건을 충족하지 못해 함께하지 못해 너무 아쉽다"고 깊은 애정을 드러낸 바 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com