[오피셜]'드디어' KIA 7억 승부수 오나, 3명 2군행 통보…한화·키움·SSG도 1군 엔트리 조정

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. KIA 홍건희가 숨을 고르고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 3연승 상승세에도 3명을 대거 1군 엔트리에서 말소했다.

KIA는 휴식일인 31일 내야수 오선우와 외야수 이창진, 투수 최지민을 1군 엔트리에서 말소했다. 이창진을 제외하면 이범호 감독이 그동안 1군에서 부진해도 기회를 많이 줬으나 부응하지 못한 선수들이다.

최지민은 올 시즌 3번째 2군행이다. 추격조라도 힘을 보태 주길 바랐지만, 8월 3경기에서 1⅔이닝, 평균자책점 37.80에 그쳤다. 시즌 평균자책점도 7.50으로 매우 높은 편이다.

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KIA의 투수 콜업 1순위는 홍건희다. 홍건희는 지난 시즌을 마치고 두산 베어스와 2년 15억원 옵션을 포기했다. 옵트아웃을 선언하고, 시장에서 재평가를 받고자 했는데 몸 상태 우려를 쉽게 떨치지 못했다. 친정 KIA는 7억원 단년 계약을 제시해 홍건희가 재도약할 수 있는 판을 깔아줬다.

홍건희는 올해 3경기에서 1홀드, 3이닝, 평균자책점 0.00을 기록하며 반등하나 싶었지만, 어깨에 탈이 나는 바람에 시즌의 절반 이상을 날렸다. 그래도 재활에 전념한 끝에 지난 24일 삼성 라이온즈와 퓨처스리그 경기에 등판해 1이닝 2삼진 무실점 완벽투로 첫 실전을 마쳤다. 지난 29일 고양 히어로즈와 퓨처스리그 경기에서도 1이닝 1안타 1삼진 무실점 호투로 승리투수가 되면서 복귀가 임박했음을 알렸다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 최지민이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이창진이 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 오선우가 몸에 맞는 볼로 출루하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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이범호 감독은 홍건희의 첫 실전 이후 "퓨처스에서 보고 받기로는 구속이 142~143㎞ 나왔는데, 몸에 이상이 전혀 없다고 한다. 한두 경기 더 보고 판단하겠다. 구속은 야간 경기에 더 오를 수도 있다. 체크를 한번 한 뒤에 올라올 수 있는 상황이 생기면 올려야 할 것 같다. 불펜에 경험 많이 한 선수 한 명 더 있으면 팀에 좋다"고 밝혔다.

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내야수는 박민의 콜업이 유력해 보인다. 지난 7월 허리 부상으로 이탈해 예상보다 재활 기간이 길어졌다. 3루수 김도영이 2주 뒤에 아시안게임 대표팀에 차출되는 가운데 이 감독은 박민을 3루수 대체 후보로 고려하고 있다. 이 감독은 박민의 복귀 시점을 9월 초로 예상하기도 했다.

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박민이 돌아오면 트레이드 이적 후 뜻하지 않게 주전 유격수로 계속 출전하고 있는 하주석의 체력 부담도 나눌 수 있다. 박민은 수비에 비중을 둬서 유격수 또는 3루수로 적극 활용할 듯하다.

오선우와 이창진은 2군에서 재정비를 할 전망이다. 오선우는 8월 한 달 동안 10경기에서 타율 1할2푼5리(16타수 2안타)에 그쳤다. 그사이 이호연과 박상준이 1군에 합류하면서 오선우의 입지가 더 좁아졌다.

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이창진은 지난 25일 콜업돼 6일 만에 2군행을 통보받았다. 지난 4월 1일 말소 이후 4개월 만에 어렵게 기회를 받았으나 2경기에서 2타수 무안타 1삼진에 그쳤다.

한편 이날 키움 히어로즈도 내야수 최주환과 외야수 원성준, 포수 박성빈 등 3명을 1군 엔트리에서 말소했다.

SSG 랜더스 투수 이준기와 한화 이글스 외야수 이원석도 2군행을 통보받았다.

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 1회말 1사 사구로 쓰러진 최주환이 안도하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회말 2사 1,2루 이원석이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com