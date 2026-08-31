'송성문 대충격, 멘붕 왔겠다' 야구 역사상 최악의 수비 참사 발생...이럴수가, 세상에 이런 일이

사진캡처=MLB.com

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[스포츠조선 김용 기자] "나는 그 벽을 사랑한다."

탬파베이 레이스 선수들은 31일(한국시각) 홈구장 트로피카나필드에서 열린 샌디에이고 파드리스전 후 흥분했다.

9회 극적 동점 투런포를 친 외야수 조니 델루카는 "나는 그 벽을 사랑한다"고 했다. 선발 드류 라스무센은 "우리가 올해 겪은 것 중 가장 흥미로운 일"이라고 받아쳤다. 케빈 캐시 감독까지 "선수들이 완전히 흥분해있다"고 말했다. 도대체 무슨 일이 일어날 걸까.

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탬파베이는 9회말 마지막 공격까지 1-3으로 밀리고 있었다. 2아웃 주자 1루. 1S 상황서 델루카가 샌디에이고 특급 마무리 메이슨 밀러의 변화구를 잡아당겼다. 좌익수 사마드 테일러가 파울 폴대 앞 펜스에서 공을 잡을 준비를 했다. 멀리 뻗었지만, 넘어갈 수는 없는 타구.

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그런데 근방에 있던 탬파베이 팬들이 펄쩍펄쩍 뛰기 시작했다. 일순간 경기장이 열광의 도가니에 빠졌다. 경기가 끝날 줄 알았던 델루카는 갑자기 환호하며 다이아몬드를 돌았다.

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사연은 이랬다. 트로피카나필드 좌측 펜스 끝은 갑작스럽게 펜스 높이가 낮아진다. 그래서 공도 잘 넘어간다. 그 공간은 예전의 스타 칼 크로포드가 홈런을 더 쉽게 치게 하기 위해 파낸 곳이라고 알려졌다. 에벤 롱고리아의 162번째 홈런도 그 펜스 덕에 가능했다.

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사람 키와 거의 비슷. 문제는 따라가며 공을 잡은 테일러가 포구 후 속도를 줄이지 못했고, 펜스에 부딪히는 과정에 글러브를 낀 손이 펜스 상단에 부딪혔다. 그리고 글러브에서 공이 쏙 빠졌다. 얄밉게도 펜스 너머로. 테일러는 처음엔 자신도 무슨 상황인지 전혀 모르는 듯 글러브에 공이 없다며 당황해했다. 그리고 이내 공이 펜스 너머로 사라졌다는 걸 알고, 머리를 감싸쥐었다. 밀러도 승리를 확신한 듯 두 손을 치켜 들었다가, 분노를 표출했다.

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심판진은 완전한 포구가 되지 않았다며 홈런으로 인정했다. 동점. 여기에 탬파베이는 연장 11회 접전 끝 샌디에이고를 5대4로 물리쳤다. 아메리칸리그 동부지구 선두 자리를 굳게 지켰다.

샌디에이고 송성문은 이날 경기 3루수로 선발 출전, 이 충격적인 장면을 그대로 지켜봤다. 과연 송성문은 무슨 생각을 했을까.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com