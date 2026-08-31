'사상 초유 사태' 이정후 떠나는 게 답인가, 왜 최악의 SF 감독 유임하나…"중도 사퇴 느낌 못 받아"

샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "지금껏 우리가 나눈 어떤 대화에서도 중도 사퇴를 생각하고 있다는 느낌을 단 한번도 받지 못했다."

샌프란시스코 자이언츠가 사상 초유의 일을 겪고도 토니 바이텔로 감독과 결별하지 않기로 했다. 바이텔로 감독이 자진 사퇴할 일도 없어 보인다. 샌프란시스코의 내년 시즌에도 물음표가 떴다.

미국 샌프란시스코 지역매체 '샌프란시스코 크로니클'은 31일(이하 한국시각) '버스터 포지 샌프란시스코 야구 부문 사장이 바이텔로 감독이 구단의 내년 구상에 포함됐다고 분명히 밝혔다'고 보도했다.

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포지 사장은 매체에 "바이텔로 감독은 주관이 뚜렷한 사람이다. 지금껏 우리가 나눈 어떤 대화에서도 중도 사퇴를 생각하고 있다는 느낌을 단 한번도 받지 못했다. 우리의 모든 대화는 '팀을 바로잡기 위해 우리가 무엇을 해야 하는가?'처럼 미래지향적이었다. 따라서 그가 (내년에) 돌아오지 않는다면 오히려 내게 큰 놀라움일 것"이라고 했다.

구단도 바이텔로도 서로 결별할 마음이 없다는 것.

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바이텔로 감독은 미국 대학 야구에서 최고의 지도자라는 평가를 받았지만, 샌프란시스코와 계약하로 프로에 입문한 올해는 최악의 지도자로 꾸준히 언급됐다. 프로 경험이 전무한 초보 감독을 향한 무례한 시선과 발언도 분명 있었지만, 바이텔로 감독은 이를 뒤집을 근거를 전혀 마련하지 못했다.

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샌프란시스코는 31일 현재 시즌 성적 56승81패, 승률 4할9리를 기록하고 있다. 5시즌 연속 5할 미만 승률은 샌프란시스코 역사상 처음 있는 일이다. 물론 이전 4시즌의 책임은 바이텔로 감독에게 없지만, 새로운 시도에도 팀 분위기는 전혀 바뀌지 않았다.

토니 바이텔로 샌프란시스코 자이언츠 감독. AFP연합뉴스

샌프란시스코 자이언츠 동료들과 세리머니하는 이정후(오른쪽 끝). AP연합뉴스

또한 56승81패는 올해 메이저리그 전체에서 4번째로 나쁜 기록이고, 승률 4할9리는 2017년 3할9푼5리(64승98패) 이후 구단 역사상 가장 낮은 시즌 승률로 기록될 전망이다.

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그럼에도 샌프란시스코가 바이텔로 감독과 내년에도 함께하겠다고 공언해 놀라움을 안기고 있다. 바이텔로 감독은 샌프란시스코와 2년 700만 달러 계약이 남아 있다.

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바이텔로 감독은 "어느 곳에 부임하든 늘 이전보다 더 나은 팀으로 만들어 놓고 떠나고 싶어 하는 법이다. 나는 개인적으로 이를 위해 어떠한 고난도 기꺼이 감수할 각오가 되어 있다"고 강조했다.

이대로면 내년에도 샌프란시스코의 분위기는 크게 달라지지 않을 가능성이 커졌다. 포지 사장은 코치진도 바이텔로 감독의 요청이 없는 한 변화를 주지 않을 계획이라고 밝혔다.

이정후는 트레이드로라도 떠나는 게 정답일까. 물론 샌프란시스코가 쉽게 놓아줄 생각은 없을 듯하다.

이정후는 2024년 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 6년 총액 1억1300만 달러(약 1544억원) 대형 계약에 성공했다. 올해 일찍이 플레이오프 진출이 어려워졌던 샌프란시스코가 정리할 고액 연봉자 리스트에 당연히 이름을 올렸지만, 샌프란시스코는 끝내 이정후를 지켰다.

이정후는 빅리그 3년차인 올해 125경기에서 타율 2할9푼1리(471타수 137안타), 9홈런, 49타점, OPS 0.755를 기록했다. 드디어 리그에 적응했다는 평가를 받았고, 내년 샌프란시스코 반등을 이끌 핵심 전력으로 분류되고 있다.

이정후 역시 "이 팀이 어디까지 갈 수 있을지 끝까지 확인해 보고 싶다"며 샌프란시스코를 향한 애정을 꾸준히 표현했다.

하지만 메이저리그에 와서 가을야구에 가지 못하는 팀에 계속 있는 것도 분명 사기가 떨어지는 일이다. 내야수 김혜성은 지난해 우승팀 LA 다저스와 과감히 계약해 빅리그 도전 첫해부터 월드시리즈 우승을 경험했다.

물론 김혜성은 다저스에서 주전을 보장받지 못한 채 현재 마이너리그 트리플A팀에 머물고 있지만, 어쨌든 메이저리그의 가을을 충분히 경험했다.

내년에도 샌프란시스코가 달라지지 않는다면, 이제는 이정후도 팀을 떠날 고민을 시작해야 할 듯하다. 어리고 가치가 조금이라도 더 높을 때 시장의 평가를 받는 것도 방법이다. 이정후는 2027년 시즌 뒤 옵트아웃을 실행할 권리가 있다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후.AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com