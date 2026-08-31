'8월 4경기 ERA 1.74' 투수 4이닝 7실점 '와르르' 왜?…155㎞ 강속구만으로 KBO 씹어먹기 힘들다

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 1회말 무사 2,3루 전준표가 양의지에 2타점 적시타를 치고 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 1회말 무사 2,3루 전준표가 양의지에 2타점 적시타를 치고 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 경기 전 사령탑으로부터 "내년 선발 로테이션 후보에 이미 들어있다"는 눈도장을 받은 날, 20세 영건은 프로의 높은 벽과 마주하며 쓰라린 성장통을 겪었다. 8월 3경기에서 보여준 압도적인 잠재력은 온데간데 없고 직구 위주의 단조로운 피칭만 하는 평범하 투수가 마운드에 섰다.

키움 히어로즈 우완 파이어볼러 전준표는 지난 달 30일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 원정 경기에 선발 등판해 4이닝 8피안타 5볼넷 3탈삼진 7실점으로 패전을 떠안았다. 팀은 1대15로 대패하며 4연패에 빠졌다.

키움 설종진 감독은 이날 경기 전 취재진과 만난 자리에서 8월 들어 눈부신 성장세를 보여준 전준표의 차기 시즌 선발 기용 가능성에 대해 털어놨다. 그는 "전준표는 내년 선발 로테이션 후보군 안에 들어있다"라며 "8월에 워낙 좋은 공을 던져줬다. 시즌 종료 후 마무리 캠프와 내년 스프링캠프에 돌입하기 전까지 선발 구상을 명확히 정립해 훈련을 준비시킬 생각"이라고 두터운 신뢰를 보냈다.

Advertisement

사령탑의 기대 속에 마운드에 오른 전준표는 1회말 최고 155㎞, 평균 151㎞에 달하는 위력적인 강속구를 뿜어냈다. 하지만 지나친 '힘 대 힘' 직구 승부가 화근이 됐다. 1회 투구 수 27개 중 무려 70.4%에 달하는 19개를 직구로 밀어붙였다.

노림수를 좁힌 두산 타선은 박찬호의 안타, 박준순의 적시타, 양의지의 2타점 적시타, 세베리노의 3루타, 조수행 정수빈의 연속 적시타로 전준표의 빠른 공을 사정없이 받아쳤다. 1회에만 6안타 6실점을 허용하며 승기를 초반에 내주고 말았다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 전준표가 문정빈에 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 선발투수 전준표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

Advertisement

단조로운 투구 패턴으로 뭇매를 맞은 전준표는 2회부터 곧바로 볼배합을 수정하며 안정을 찾았다. 2회엔 스위퍼(4구)와 체인지업(7구)을 적극적으로 섞어 던지며 박준순을 헛스윙 삼진, 김민석을 3루수 뜬공으로 돌려세우고 23구 무실점으로 불을 껐다.

Advertisement

3회에도 커브(2구)와 체인지업(4구)을 스트라이크존 구석에 찔러 넣으며 14구 만에 세 타자를 깔끔하게 삼자범퇴 처리했다.

Advertisement

비록 4회 안재석의 2루타와 김민석의 적시타로 1점을 더 내주며 4이닝 7실점으로 물러났으나, 변화구를 적절히 섞었을 때 상대 타선을 요리할 수 있다는 값진 실전 교훈을 몸소 체득한 순간이었다.

이날 7실점으로 흔들렸지만, 전준표가 8월 한 달간 보여준 투구는 선발 투수로서의 확실한 가능성을 입증하기에 충분했다. 지난 달 12일 LG 트윈스전 5이닝 무실점, 18일 롯데 자이언츠전 6이닝 무실점, 23일 KIA 타이거즈전 5이닝 2실점 등 8월 평균자책점 1.74로 1선발급 활약을 했다.

Advertisement

최고 155㎞를 가볍게 찍는 묵직한 패스트볼 구위와 체인지업, 스위퍼, 커브의 조합은 리그 정상급 선발 자원으로 성장할 수 있는 완벽한 기본 바탕을 갖추고 있다. 문제는 시행착오를 얼마나 줄일 수 있나 하는 것이다.

155㎞ 강속구 하나만으로는 KBO리그의 베테랑 타자들을 제압할 수 없다. 스위퍼, 커브, 체인지업 등 변화구를 다듬어 적절히 섞어주는 센스는 필수다. 전준표가 2027년 선발 마운드에 서 있을 수 있을까.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회부터 마운드에 모인 키움 포수 김건희와 선발 전준표. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com