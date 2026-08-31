롯데, 김태형 감독과 '재계약' 명분은 있다 → 하지만 헤어질 명분도 있다

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기 전 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 승리한 롯데 김태형 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 올해도 가을야구와 멀어졌다. 김태형 감독 임기 마지막 시즌이다. 이대로 헤어져도 이상하지 않다. 하지만 과감하게 재계약을 체결할 만한 명분도 분명히 있다.

김 감독은 롯데 지휘봉을 잡고 2024년 7위, 2025년 7위를 기록했다. 2026년도 113경기를 소화한 1일 현재 7위다.

포스트시즌 진출 가능성은 산술적으로만 남았다. 5위 두산과 승차는 10경기. 올 시즌 6위를 하든 8위를 하든 큰 의미는 없어졌다.

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그래도 3년을 뜯어보면 김 감독은 롯데에서 나름대로 성과를 냈다.

김 감독 재임 기간 주전 포수 손성빈을 안착시켰다. 트레이드를 통해 유격수 전민재를 발굴했다. 수비가 불안한 나승엽을 눈 딱감고 기용하며 타격 재능에 힘을 실어줬다. 황성빈 또한 중견수 수비가 미흡하지만 김 감독이 전폭적으로 밀어주며 '도루왕 도전자(1일 현재 38개 공동 1위)' 레벨로 체급을 확 키웠다. 박세웅-나균안-김진욱의 토종 선발 트리오도 자리를 확실하게 잡았다.

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어딘가 미흡했던 이유는 외부 전력 보강이 전혀 이루어지지 않았기 때문이다.

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자체 육성만으로 탄탄한 팀을 만들기란 프로스포츠에서 불가능에 가깝다. 키움은 신인드래프트 상위 라운드를 수년간 독식하며 최고 유망주들을 끌어모았지만 4년 연속 꼴찌가 유력하다. 1일 현재 5강팀 중 4개 팀이 지난 겨울 외부 FA를 영입했다. 디펜딩챔피언 LG도 FA 보강 없이 새 시즌을 맞이했다가 중위권에서 허우적대고 있는 실정이다.

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김 감독 재임 기간 롯데는 FA를 단 1명도 영입하지 않았다. 적절한 외부 수혈이 있었다면 기존 선수들 육성 속도에도 탄력이 붙는다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 8회 직접 마운드를 찾아 호투를 펼친 이이무라를 교체하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 8회초 2사 만루 롯데 고승민이 만루포를 날린 뒤 김태형 감독과 하이파이브를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

또한 올 시즌은 특히 예상하기 어려운 악재들이 잇따라 겹쳤다. 핵심 구원투수 김원중이 교통사고, 정철원이 가정사로 인해 스프링캠프를 제대로 보내지 못했다. 고승민 김동혁 김세민 나승엽이 2월 사행성 오락실에 방문했다가 출전 정지 징계를 받았다. 주포 한동희도 부상에 신음하다가 5월 중순이 돼서야 제대로 실력을 발휘했다.

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롯데는 완전히 만신창이 상태로 개막을 맞이했다. 3월 4월 엄청나게 고전했다. 전력이 정상화된 5월부터 성적은 41승 1무 44패로 5할 승률에 가깝다.

김 감독에게 진짜 제대로 갖춰주면 1년 2년 안에 가을야구에 갈 수 있지 않겠느냐는 가설이 설득력을 얻는 이유다.

물론 승부의 세계에서 '만약에'는 통하지 않는다. 과정이 어찌됐든 사령탑은 결과로 말한다. 김 감독도 늘 "결국 감독 책임"이라고 자책했다. 롯데가 과연 어떤 선택을 내릴까. 정규시즌이 끝나면 곧 알 수 있을 것이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com