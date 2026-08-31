LG는 고우석에게 "돌아와라" 3번째 제안 했을까 "먼저 연락한 적 없다, 다만..."

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[스포츠조선 김용 기자] "연락한 적 없다. 단, 돌아온다고 한다면야…."

과연 고우석 드라마가 어떻게 끝날 것인가.

도저히 예측 불가다. 하지만 확실해진 건, LG 트윈스로 돌아올 길이 열릴 수 있다는 점이다.

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미국 메이저리그 도전에 나섰던 고우석이 다시 한 번 위기에 봉착했다. LG 소속으로 KBO리그 최고 마무리로 인정받은 후, 2024년 꿈을 안고 떠난 미국. 샌디에이고 파드리스와 손을 잡았지만, 메이저 무대는 쉽지 않았다. 올해 중순까지 한 번도 빅리그 무대를 밟지 못하고 마이너리그의 '눈물 젖은 빵'만 먹었다.

그러다 대반전. 7월1일 고우석의 전 소속팀 디트로이트 타이거즈가 그에 대한 권리를 포기할 시점이었다. 디트로이트는 그를 메이저 40인 로스터에 올리든, 방출하든 결단을 내려야 했다. 그런 상황에서 생각지도 못했던 미네소타 트레이드가 일어났고, 미네소타는 곧바로 고우석을 26인 로스터에 등록했다. 불펜이 허약한 미네소타의 승부수. 그렇게 기다리고 기다리던 메이저리그 마운드를 밟을 수 있었다.

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하지만 기쁨도 잠시. 고우석은 빅리그 4경기 출전을 끝으로 다시 마이너리그행 통보를 받았다. 160km를 던지는 선수들도 수두룩한 곳. 거기서 고우석의 구위로는 제구가 완벽하게 되지 않는 한 버티기 쉽지 않았다.

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그리고 다시 방출 대기 신분이 됐다. 웨이버 공시가 됐지만, 고우석을 원하는 팀은 없었다.

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이제 고우석은 어떻게 되는 것일까. 31일(한국시각) 고우석이 미네소타 트리플A 세인트폴로 이관됐다는 소식이 전해졌다. 이는 웨이버 통과 후 형식적 신분을 알린 것이지, 고우석이 마이너리그에서 잔여 시즌을 도전한다는 의미로 해석하기에는 무리가 따르는 내용이었다.

고우석은 이 마이너리그 이관을 받아들일지, 아니면 FA 신분이 돼 자유의 몸이 될 지 결정할 권리가 있다. 웨이어 공시부터 7일 안에 어떤 쪽이든 결정을 내려야 한다.

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그러니 친정 LG 복귀 얘기가 또 나올 수밖에 없다. 고우석은 벌써 세 번째다. 시즌 초 마무리 유영찬이 수술대에 오르면서부터 본격적 구애가 시작됐다. 고우석의 마음을 돌리기 위해 차명석 단장이 직접 미국으로 날아갔다. 하지만 고우석은 "더 도전해보겠다"라고 의지를 굽히지 않았다.

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그리고 또 한 번 기회가 있는 듯 했다. 7월1일 디트로이트와 결판을 내야할 때였다. 그런데 생각지도 못했던 미네소타 트레이드가 발생했다. 이후 다시 고우석이 마이너리그로 내려갔을 때, LG는 고우석에게 의사를 타진했다. 8월이 되기 전에 고우석이 돌아와야 선수 등록 규정상 포스트시즌에 뛸 수 있었기 때문이었다. LG는 이적료를 지불하고라도 고우석을 데려오겠다는 의지였다.

돌아와도 포스트시즌은 뛰지 못한다. 그럼에도 불구하고 고우석이 돌아오면, 정규시즌 마지막까지라도 큰 도움이 될 수 있다. LG는 절체절명의 3위 싸움을 하고 있다. 폭염과 비로 인해 밀린 경기들이 많아, 정규시즌 일정이 10월 중순까지 잡힐 수 있다.

그렇다면 여기서 가장 중요한 것. LG는 고우석의 방출 대기를 안 후, 세 번째 복귀 제안을 건넸을까. LG 차명석 단장은 "이번에는 먼저 연락하지 않았다"고 단호하게 얘기했다.

8일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 한국시리즈 2차전. 경기에서 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.11.08/

포스트시즌 출전이 안 되니 관심이 식은 걸까. 차 단장은 "그건 결코 아니다. 하지만 이번에는 선수가 먼저 의지를 표명해야 한다. 온다고만 하면, 우리가 막을 이유는 전혀 없다. LG로만 돌아올 수 있다. 결국 우리 선수 아닌가. 최선을 다해 맞이하겠다"고 강조했다. 이미 두 차례나 설득을 했지만, 메이저리그 도전에 대한 의지를 막을 수 없었다. 만약, FA 신청을 한다 해도 그게 곧바로 LG 복귀를 의미하는 건 아니다. 다른 메이저리그 팀과의 계약을 추진할 수도 있는 일이다. LG 입장에서는 미국에 대한 미련을 접어두고, 한국에 복귀하겠다는 확실한 의지가 있어야 협상에 나설 수 있다는 의미로 해석이 가능하다.

일단 고우석의 1차 선택이 중요하다. FA가 된다면, LG 복귀 가능성은 매우 높아질 수 있다. 미국 도전에 대한 명분이 점점 희미해져가고 있는 상황이기 때문이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com