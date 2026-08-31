세베리노에게 꼭 전해주세요, 전광판 맞혀야 홈런인 거 아니라고

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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[스포츠조선 김용 기자] 전광판 안 때려도 홈런인데.

두산 베어스 코칭스태프, 프런트, 팬들은 세베리노의 첫 홈런을 보며 무슨 생각을 했을까.

두산은 전반기 막판 엄청난 결단을 내렸다. 올시즌 KBO리그에 데뷔해 타율 2할8푼7리 9홈런 43타점으로 나쁘지 않은 활약을 하던 외국인 타자 카메론을 퇴출한 것이었다.

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퇴출 즈음 급격히 성적이 떨어지고 있었고, 또 찬스에서 유독 약한 모습을 보였으며, 새로운 환경 적응에도 다소 애를 먹는 모습 등이 포착돼 결국 교체 수순을 밟게 됐다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

외국인 선수 교체는 흔한 일. 하지만 새롭게 데려온 선수가 너무 못하면, 간 선수가 다른 팀에서 잘하면 구단이 매우 곤란해질 수밖에 없다. 두산이 딱 그랬다.

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세베리노는 조용한 카메론에 비해 흥은 넘쳤지만, 중요한 건 야구였다. 후반기 시작과 함께 14경기 뛰고 충격 2군행. 안타는 꾸역꾸역 쳤지만 홈런 없이 3타점. 삼진 머신이었다. 반대로 카메론은 토론토 블루제이스와 마이너 계약을 체결한 뒤, 블라디미르 게레로 주니어의 부상으로 인해 행운의 빅리그 콜업이 돼 홈런까지 치는 등 대반전 드라마를 썼다.

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30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

그나마 두산에 다행인 건 2군에 다녀온 뒤 세베리노가 살아나고 있다는 것이다. 8월12일 한화 이글스전부터 30일 키움 히어로즈전까지 7경기 22타수 7안타 타율 3할1푼8리. 30일 키움전이 하이라이트. 투런 홈런에 3루타를 치며 3타점 경기를 했다. 볼넷도 있었다. 두산 입단 후 최고의 경기였다.

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화제가 된 건 홈런. 키움 정현우의 직구를 완벽한 타이밍에 받아쳤는데, 잠실구장 중앙 125m 펜스를 넘어 전광판을 직격했다. 구단 발표 비거리 145m 초대형 홈런포. 잠실구장은 외야가 너무 넓어 중앙 펜스를 넘어 백스크린만 때려도 엄청난 홈런이라는 평가를 받는다. 그런데 그걸 넘어 그 위 전광판을 맞혀버렸으니, 그의 괴력에 놀라지 않을 수 없었다. 최근 몇 년 동안 잠실구장 전광판을 때린 홈런이 있었는지 기억이 나지 않을 정도. 보통 비거리가 많이 나가는 타구들은 앞에서 맞아, 당겨진 타구들이다. 정중앙으로 날아가 145m가 갔다는 자체가 대단했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회말 1사 1루 세베리노가 2점홈런을 치고 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

공을 제대로 맞히지 못할 때도 힘은 대단해 보인다는 인상은 충분히 과시했다. 그리고 이번 홈런으로, 괴력의 소유자임이 입증됐다. 중요한 건 앞으로. 장타력 부재가 최대 약점인 두산인데 세베리노가 중심에서 찬스 때 장타를 터뜨려주면, 강한 투수력과 함께 투-타 조화가 더욱 좋아질 수 있다.

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이제 전광판 때릴 필요도 없다. 145m 날아가도 홈런, 100m 날아가 펜스를 살짝 넘어가도 홈런이다. 세베리노가 뭔가 보여줘야 한다는 압박감을 버리고, 더 가벼운 스윙으로 KBO리그에 적응해나간다면 시즌 막판 두산이 3위 경쟁 무서운 다크호스가 될 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com