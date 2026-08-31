'김혜성 ML 가니 신민재 등장' 운 없었던 절대자, 6년만에 골글 주인될까

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 1회초 1사 2루 박민우가 선취 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[스포츠조선 나유리 기자]정규 시즌 일정이 후반부에 들어서면서 치열한 순위 싸움과 더불어 개인 수상 싸움도 만만치 않게 박빙이다. 박민우가 6년만에 수상에 성공할 수 있을까.

현재 메이저리그(MLB) LA 다저스 소속으로 뛰고 있는 김혜성은 2022~2024시즌 3시즌 연속 2루수 부문 골든글러브를 수상했다. 압도적 지지였다. 이미 유격수로 골든글러브를 수상한 바 있었는데, 메이저리그에 진출하기 직전 3시즌 연속 리그 최고 2루수로 자리매김했다.

그리고 지난해에는 LG 트윈스 신민재가 혜성처럼 등장했다. 신민재는 늦은 나이에도 얼마든지 화려하게 필 수 있다는 사실을 증명해내면서, 태극마크까지 달았다. 그 결과 지난해 2루수 부문 골든글러브 수상의 주인공은 신민재였다.

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올해는 NC 다이노스 박민우에게 상당히 많은 가능성이 쏠린다. 박민우는 106경기에 출전해 타율 3할2푼5리(375타수 122안타) 6홈런 58타점의 성적을 기록 중이고, 8월 31일 기준으로 2루수 수비 이닝 748⅓이닝을 소화했다. NC의 주전 2루수로 여전히 변함 없는 존재감을 보여주는데다 공격 역시 무시할 수 없는 KBO리그 골든글러브 득표의 특성상 타격 스탯 또한 10개 구단 2루수들 가운데 가장 빼어나다.

물론 라이벌은 있다. 두산 베어스의 2년차 신예 박준순이다. 박준순 역시 타격 성적이 좋은 편이다. 박민우보다 앞서는 포인트는 단연 장타. 시즌 타율 3할1푼1리(331타수 103안타)에 OPS 0.893을 기록 중인 박준순은 16개의 홈런을 터뜨리며 지난해보다 홈런 생산력이 급증한 모습이다. 타격에 있어 보여주는 임팩트만큼은 빼어나다. 또 이제 겨우 20세인 그의 나이를 감안하면 차기 국가대표 주전 2루수로 성장할 수 있는 가능성이 있다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 5회말 1사 1루 키움 서건창 타구를 NC 키스톤 콤비 김주원, 박민우가 처리하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

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그러나 박준순은 수비 성장이라는 과제가 아직 남아있고, 부상 결장 기간이 있어 2루수 수비 이닝 역시 619⅓이닝으로 타팀 주전 선수들이 비해 밀리는 상황이다.

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성장 속도와 수비 이닝 소화로만 보면 SSG 랜더스 정준재도 눈에 띄지만 타격 스탯이 경쟁자들에 비해 떨어지고, 지난해 수상자인 신민재는 올해 극심한 부침을 겪고 있다. 또 사상 최초로 FA 연장 계약 조건이 '업그레이드' 된 키움 히어로즈 서건창 또한 타격 성적은 괜찮으나 수비 이닝과 타석수 차이 등을 뒤집기가 힘들다.

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결국 현재까지는 박민우와 박준순의 대결이다. 박준순이 20홈런을 돌파하고, 남은 경기에서 더 두드러지는 활약을 한다면 막판 반전 역시 가능하다. 골든글러브 투표가 정규 시즌 종료 후 이뤄지기 때문이다. 그런데 박준순이 아이치-나고야 아시안게임 국가대표로 차출돼 약 2주간 소속팀을 떠나있는다는 점이 마이너스 요소가 될 수 있다.

박민우가 큰 슬럼프 없이 유지한다면 아직까지는 가장 유리한 위치에 놓여있다. 박민우는 지난 2019~2020시즌 2년 연속 2루수 부문 골든글러브를 수상 후 지난 5년 동안은 수상을 하지 못했었다. 올해 6년만에 그 한풀이를 할 수 있을 것인지 귀추가 주목된다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com