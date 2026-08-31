"다승王은 나중에 해도 돼요, AG金이 먼저"…두산의 '新보물 선발'→태극마크 달면 순위싸움 어쩌나

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산 최민석이 6회초 투구를 마치며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산 최민석이 6회초 투구를 마치며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 다승 단독 1위(13승), 지난 25일 KT 위즈를 상대로 승수를 쌓더니 나흘이 지난 30일 키움 히어로즈전에서도 승리를 거머쥐었다.

하지만 최민석(두산 베어스)이 올 시즌 다승 1위를 할 것이라는 확신은 하기 힘들다. 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀으로 선발돼 오는 14일부터는 두산의 최민석이 아닌 대한민국의 최민석이 된다. 일정을 모두 마치면 28일 귀국 예정이라 15일간 팀을 비운다.

치열한 순위 싸움이 지속되고 있는 KBO리그, 특히 두산은 4위 LG 트윈스와 2경기차로 턱 밑까지 쫓아왔다. 이 가운데 15일이나 자리를 비우는 것은 꽤 아쉬운 일이 될 법하다.

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하지만 최민석은 현재 다승왕 욕심보다는 아시안게임 금메달이 더 중요하다.

"다승왕은 프로 생활을 하면서 나중에도 충분히 도전할 수 있는 기회가 있다. 지금은 아시안게임에서 금메달을 따는 게 훨씬 더 중요하다."

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두산 최민석이 4일 휴식 후 등판이라는 빡빡한 일정 속에서도 6이닝 1실점 퀄리티스타트(QS) 역투를 펼치며 시즌 13승(3패) 고지를 밟았다.

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최민석은 "4일 턴에 대한 체력적 부담은 전혀 없었다. 등판 루틴이 하루 빨라지는 것 외에는 평소와 똑같이 준비했다"며 "초반 점수 차가 크게 벌어졌다고 해서 공을 가볍게 던지려 하지 않았다. 최대한 스트라이크를 많이 잡고 유리한 볼카운트를 선점해 5~6이닝을 책임지는 데 집중했다"고 말했다.

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"아직 더 큰 욕심을 낼 레벨은 아니라고 생각해 선발로서 내 몫을 다하는 것만 생각했다."

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

체력 소모가 극심한 8월 말, 많은 투수들의 구위가 떨어지는 시점이지만 최민석은 10승을 돌파한 이후 오히려 페이스를 바짝 끌어올리고 있다. 그 비결은 투구 메커니즘의 '발상의 전환'에 있었다.

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최민석은 "시즌 초중반에는 너무 힘으로만 타자를 윽박지르려 했다. 그러다 보니 힘이 너무 들어가 정교한 제구가 흔들리는 악순환이 있었다"라며 "생각을 바꿔 힘을 빼고 밸런스 위주로 '포수 미트 근처에만 정확히 던지자'고 마음먹었다. 힘을 빼니 제구가 훨씬 정교해졌고 공의 무브먼트와 결과도 더 좋아졌다"라고 설명했다.

이어 "10승을 달성한 뒤로는 몸을 풀 때부터 몸이 한결 가볍고 밸런스가 잡히는 느낌"이라며 "좋았던 밸런스의 감각을 잊지 않으려 하고, 투구 중 힘이 들어갔다 싶으면 즉시 인지하고 대처법을 찾는 마인드컨트롤을 이어가고 있다"라고 덧붙였다.

타자들이 꼽는 최민석의 가장 까다로운 무기는 비슷한 구속에서 반대 방향으로 꺾이는 투심패스트볼과 커터다. 홈플레이트 앞에서 좌우 양쪽으로 반대로 휘어나가기 때문에 타자 입장에서 타이밍과 코스를 잡기 힘들다.

최민석은 "투구할 때 폼이나 팔 스윙에 변화를 주지 않는다. 직구와 똑같은 폼과 느낌으로 던지되 그립만 다르게 쥐고 들어간다"고 밝혔다. 타자들이 갈피를 잡지 못하는 이유다.

그는 "지금은 코앞으로 다가온 아시안게임이 더 중요하다. 국가대표로 나서는 만큼 안 아프고 최상의 체력과 컨디션을 유지해 반드시 금메달을 목에 거는 것이 최고의 목표"라고 각오를 밝혔다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 5회초 투구를 마친 최민석이 양의지와 하이파이브를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

고재완 기자 star77@sportschosun.com