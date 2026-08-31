고교생이 이런 근성을? 나홀로 야간 특타라니…"안 되면 될 때까지 해보려고요" [인터뷰]

휘문고 유격수 김윤규. 사진=이종서 기자

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[스포츠조선 이종서 기자] "꼭 고치고 싶은 부분이 있었어요."

오태근 휘문고 감독은 밤 10시 넘어 실내 연습장을 방문하고 깜짝 놀랐다. 3학년 김윤규(18)가 홀로 특타를 하고 있었던 것. 오 감독은 "지독하게 열심히 하는 선수"라고 소개했다.

김윤규는 2학년이었던 지난해 21경기에서 타율 3할6리 3홈런 13타점 OPS(장타율+출루율) 0.986으로 뛰어난 기량을 선보였다. 지난해 청룡기 서울고전에서는 홈런을 날리면서 강렬한 인상을 심어주기도 했다.

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그러나 올해 21경기에서는 타율 1할7푼9리에 머물렀다. 매 경기가 '입시'와 같은 부담을 안아야 하는 고3 선수가 흔하게 겪는 '고3병'이 찾아온 것이다.

김윤규 역시 이 부분에 답답한 마음을 내비쳤다. 나홀로 야간 특타를 한 것도 풀릴 듯 풀리지 않은 타격 문제를 해결하기 위함이었다. 김윤규는 "고치고 싶은 부분이 있었다. 하체가 안정적으로 돼야 하는데 이 부분이 조금 떨어진다고 생각했다. 확실하게 만들고 싶다는 생각에 계속 반복해서 훈련했다"고 설명했다.

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가지고 있는 능력 자체는 좋다. 1m85 신장에 85㎏ 몸무게의 당찬 체구. 파워도 뛰어나고, 수비력 또한 준수하다. 특히 수비 범위가 넓다는 평가다.

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6일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 휘문고-서울고 경기. 2회 휘문고 김윤규가 동점 솔로홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김윤규. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.07.06/

김윤규는 롤모델로 KIA 타이거즈 김도영을 꼽았다. 실력도 뛰어나지만, 마인드가 김윤규의 마음을 사로잡았다. 김윤규는 "실력도 뛰어나지만, 인터뷰나 이런 걸 보면 마인드에서도 많이 배우게 된다. 긍정적인 마인드를 많이 강조하신 것 같은데 올해 초반에 안 됐을 때 파고 들고 그랬는데 그 모습에 긍정적으로 바꾸려고 노력을 많이 했다"라며 "타격은 김도영 선수, 수비는 김주원 선수에게 많이 배워보고 싶다"고 이야기했다.

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프로에서 상대하고 싶은 투수로는 류현진(한화)을 꼽았다. 김윤규는 "류현진 선수는 우리나라 최고의 투수"라며 "타자를 요리한다는 표현이 있는데 타석에서 한 번 보고 싶다. 승부를 하고 나면 나도 성장할 것 같다"고 했다.

KBO는 오는 21일 신인드래프트를 진행한다. 이제 선택을 받을 시간만 남게 됐다. 프로 지명 가능성은 충분하다. 김윤규는 "프로에서 살아남을 수 있는 스윙이나 수비를 갖출 수 있도록 꾸준하게 노력하겠다"라며 "안 되면 될 때까지라는 마인드를 가지고 있다. 쉽게 포기하지 않는 모습을 보여드리겠다"고 각오를 밝혔다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com