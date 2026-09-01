"타자가 피하고 싶은 곳에 던지면 된다" 나홀로 독야청청 비결?…'新구종 개발 → 제구 개선' 35세 고영표의 끊임없는 노력 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 고영표. 김영록 기자

사진제공=KT 위즈

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 고영표가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[스포츠조선 김영록 기자] '사이드암의 무덤'이라는 ABS(자동볼판정 시스템)가 도입된지 벌써 3년차. 하지만 KT 위즈 고영표는 다른 세상에 사는 투수 같다.

올해도 어김없이 두자릿수 승수를 완성했다. 군복무를 마친 2021년 이후 완전히 다른 투수로 탈바꿈한 그다. 6시즌 동안 63승(진행중)을 올렸다.

빛나는 커리어 한복판에 ABS 도입 원년인 2024년의 아픔이 자리하고 있다. 이해 18경기(선발 17) 100이닝, 6승8패 평균자책점 4.95의 커리어로우를 기록했다. 1.1대를 유지하던 WHIP(이닝당 출루 허용률)가 단숨에 1.55까지 치솟으며 말 그대로 폭망(고영표 기준)한 시즌이었다.

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고영표처럼 공이 빠르지 않은 사이드암 투수의 생명은 제구력이다. 존 끝을 걸쳤다뺐다 하며 소위 '존을 넓히는' 기술을 지난 그였다.

이젠 심판이 아닌 기계가 스트라이크-볼 여부를 판정한다. 살짝 '묻으면' 스트라이크지만, 벗어나면 얄짤 없이 볼이다. ABS 도입 이후 사이드암 선발투수는 사실상 사장됐고, 불펜도 성영탁(KIA 타이거즈) 등 극히 일부를 제외하면 대체로 고속 사이드암들만 살아남았다.

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그래도 고영표는 살아남았다. 생존 뿐 아니라 제2의 전성기를 향해 달리고 있다. 여전히 '마구' 취급받는 체인지업에 스트라이크존 상단을 찌르는 투심과 각도 큰 커브, 그리고 우타자 바깥쪽으로 달아나는 각도큰 스위퍼까지 장착했다.

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16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하는 KT 고영표. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

투구수가 늘어났다가도 경기내에서 절묘하게 조절해 이닝을 맞춰가는 마술도 부린다. 지난 27일 두산 베어스전이 그랬다. 2회까지 무려 49개를 던졌는데, 7회를 마쳤을 때의 투구수는 98개였다. 5회 5구, 6회 8구, 7회 9구만에 각각 이닝을 마쳤다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 13개로 이 부문 6위. 예년보단 한풀 꺾였지만, 곽빈-최민석과 함께 여전히 즐비한 외국인 투수들 사이에 낀 한국 선수다.

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ABS 도입 이후의 시행착오는 한시즌도 채 걸리지 않았다. 고영표는 "존 안에 힘있는 공을 던지는게 가장 중요하다. 결국 투구 밸런스가 핵심"이라고 설명했다. 이를 위해 스스로의 투구 메카닉을 갈고닦았다는 설명.

"타자들은 타격을 할 때 투수의 피치터널을 보고 결정한다. 투구의 시작점을 보고 구종이나 코스를 예측하게 되는데, 그것과 다르게 던지면 된다. 가령 하이존에 투심이나 커브를 던지면 타자가 느끼기엔 '높다' 싶은데, 그게 다 존에 들어가는 거다. 커브는 수직 무브먼트가 더 커지는 그립으로 바꿔쥔 게 효과를 봤다. "

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결국 원하는 코스에 자신이 던지는 모든 구종을 구사할 줄 안다는게 핵심이다. 낮은 쪽에 강한 타자 상대로는 하이존, 높은 공에 강한 타자에겐 로우존, 타자의 스윙궤적에 잘 안 맞는 구종 위주로, 적절한 승부를 펼치면 된다는 것. 고영표는 "모든 존을 치는 타자는 없다. 다들 자기 존이 있고, 머릿속에 내 체인지업이 있으니까, 그 존 바깥에서 움직이는 투심에는 배트가 쉽게 움직이지 않는 것 같다"고 돌아봤다. 이를 위해 코어 근육을 잘 단련해왔다고 덧붙였다.

사진제공=KT 위즈

"공에 힘이 붙었다고 확실히 느낀 건 지난 6월부터다. 좋아졌다는 자신감이 드니까 커맨드도 자연스럽게 더 좋아졌다. 어차피 모든 공을 다 강하게 던져야할 필요는 없다. 걸치기만 하면 스트라이크고, 그 기준은 경기내내 똑같으니까. 스위퍼의 경우 체인지업과 반대 방향으로 휘니까 타자들이 더 어려워하는 것 같다. 스위퍼가 좋으니까 너클 커브를 던질 이유가 사라졌다."

주무기인 체인지법은 극단적인 내회전을 가하는 구종인데, 스위퍼나 커브는 회전 방향이 반대다. 예민한 손감각이 필수처럼 느껴진다.

하지만 고영표는 "회전은 손이 아니라 팔로 때리듯이 거는 거다. 또 제구는 손장난으로 하는 게 아니다. 몸으로 하는 것"이라고 강조했다. 강속구 없이 국가대표 에이스도 하고, 리그에서 롱런하는 남자의 자부심이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com