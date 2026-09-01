강백호 나보다 삼진 많이 잡은 불펜투수 나와보라고 해! "경계심 크게 없다"[무로이칼럼]

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 5회 삼진을 당한 강백호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.10/

잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

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올해 도입된 아시아쿼터제. 고전하는 일본인 투수가 적지 않은 가운데 최근 안정된 투구를 보이고 있는 투수가 있다. 두산 베어스의 타카다 타쿠토(24)다.

6월 팀에 합류하고 첫 등판 이후 3경기 연속 선발등판했다가 7월부터 불펜 투수로 보직이 바뀌었다.

불펜투수가 되자 드디어 실력을 발휘하기 시작한 타카다는 불펜으로 18경기에 등판해 평균자책점 1.59이라는 좋은 성적을 남기고 있다.

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타카다는 자신에 피칭에 대해 "범타를 유도하는 타입"라고 말했다. 그의 말대로 탈삼진은 35이닝에서 25개로 삼진을 많이 잡는 스타일은 아니었다. 그런데 타카다가 4차례 맞대결 중 삼진을 3개나 잡은 타자가 있다. 한화 이글스의 4번타자 강백호다.

사진제공=두산 베어스

올 시즌 강백호를 상대로 삼진을 3개 이상 잡은 투수는 타카다 포함, 6명이있다.

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타카다를 제외한 다른 투수들은 모두 다 선발투수였다. 곽빈(두산), 안우진(키움), 고영표(KT) 등 리그를 대표하는 에이스 투수들이 강백호와 7차례 이상 대결한 결과 삼진 3개를 잡고 있다.

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불펜임에도 이들과 어깨를 나란히 하는 타카다는 누구보다 강백호와 승부를 잘 하는 투수라 볼 수 있다.

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타카다는 강백호에 대해 "제가 뛰던 일본 2군에는 (강백호 처럼) 항상 직구 타이밍으로 큰 스윙을 하러 오는 타자는 없었습니다. 강백호 선수는 확실히 그만의 분위기가 있습니다. 그렇지만 제가 원래 KBO리그에 있지 않다보니 선수에 대해 잘 알지 못하고 그래서 과도하게 경계하지 않고 있습니다" 라고 말했다.

타카다는 지난 8월 11일과 12일, 이틀 연속으로 강백호와 대결했다.

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11일은 두산이 6 -3로 앞서 가고 있던 8회초. 직구, 슬라이더, 직구로 1B2S가 됐고, 4구째 바깥쪽 낮은 슬라이더로 헛스윙 삼진을 잡아냈다.

12일은 두산이 2-3으로 뒤지고 있던 9회초. 커브 2개, 직구 3개로 플카운트가 됐고, 마지막은 가운데 낮은 코스 커브로 헛스윙 삼진을 솎아냈다.

잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

그 두 경기는 포수가 달랐다. 11일은 윤준호, 12일은 양의지였다.

"직구가 중요하다는 것은 일본이든 한국이든 같습니다. 그중에서 두 포수는 제 특징을 살리기 위한 사고방식이 다른 것 같습니다. 윤준호 포수는 슬라이더를 유효하다고 생각하고, 양의지 포수는 커브를 자주 요구하는 편입니다. 저는 포수가 내주는 사인 그대로 던지는 스타일이라 피치컴을 갖고 있어도 제가 사인을 내는 경우는 거의 없습니다."

타카다는 포수의 요구나 상황에 따라 유연하게 고집 없이 피칭하는데 좋은 결과로 이어지고 있다.

두산은 아시안게임 기간이 되면 선발투수인 곽빈, 최민석이 빠진다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 한화의 경기. 4회초 2사 1루. 헛스윙 삼진을 당하고 있는 강백호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.02/

타카다는 그 시기에 대해 "코치님들에게서 선발준비도 하자는 이야기는 예전부터 계속 듣고 있습니다" 라고 했다,

지난 5월, 상상도 못했던 한국행 요청을 받고 찾은 이국 땅.

"불편한 것은 없지만 익숙하지 않은 것은 아직도 조금 있습니다"라고 말하는 타카다.

그는 다른 아쿼 일본인 투수보다 어린 23세지만 아주 차분하게 KBO 선수 생활을 보내고 있다.

<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>