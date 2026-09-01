"딱 지켜보고 있다" '등판마다 마지막 시험대' 77구까지 늘렸는데… "갈수록 좋아질 것" 생명연장 꿈, 어디까지 이어질까

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 정현석 기자]매 등판이 마지막 시험대다. 한번의 삐끗도 허용되지 않는다.

외줄타기를 이어가고 있는 삼성 라이온즈 외국인투수 오스틴 보스. 계약 연장 후 두번째 선발 등판에 나선다.

어깨부상에서 회복한 아리엘 후라도가 연습경기 실전 점검에서 6이닝 77구를 소화하며 1군 마운드 복귀 채비를 마친 상황. 자리 주인이 눈을 크게 뜨고 지켜보고 있는 가운데 출격한다.

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보스는 9월 첫날인 1일 대구 라이온즈파크에서 열리는 주중 첫 경기 롯데 자이언츠전에 선발 등판한다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

5연승으로 1위 탈환 후 8월을 마친 삼성으로선 중요한 주중 첫 경기다. 선두도 지켜야 하고, 6연승도 이어가야 한다. 여러모로 보스 어깨가 무겁다.

6주 단기 대체 외국인 투수. '생명 연장' 기운이 심상치 않다.

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일단 2주 연장에 성공했다. 후라도가 볼 개수를 완성하지 못한 탓이지만, 보스의 상승흐름이 없었다면 연장은 없었다. 첫 3경기 전패로 불안하게 출발했지만 적응과정이었다.

확 살아난 스위퍼를 중심으로 2경기 연속 호투행진.

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삼성은 보스와 9월 15일까지 2주 연장 계약을 체결했다.

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초반 3연패 시절만 해도 KBO 적응에 애를 먹는 듯했으나, 최근 흐름은 완전히 바뀌었다.

지난달 19일 SSG 랜더스전(5이닝 2실점)에서 KBO 무대 첫 승을 신고한 데 이어, 25일 키움 히어로즈전에서는 6이닝 2실점으로 KBO 데뷔 첫 퀄리티스타트(QS)를 달성했다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회말 키움 김건희가 삼성 보스를 상대로 1타점 적시타를 날렸다. 선취점을 허용한 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

반등의 핵심은 주무기 스위퍼의 정교함이다.

KBO 타자들의 스타일에 적응하면서 주무기 위력을 극대화 하고 있다. 우타자 바깥쪽으로 예리하게 휘어 나가는 스위퍼가 위력을 발휘하며 탈삼진이 부쩍 늘고 있다.

삼성 박진만 감독 역시 "보스에게 기대되는 부분이 있다. 최근 분위기를 잘 탔고 KBO 무대에 적응해 가는 중"이라며 "좋은 구위와 다양한 구종을 갖춘 투수인 만큼 갈수록 좋아질 것"이라고 긍정적인 평가로 모호성을 유지했다.

매 경기가 시험대인 보스에게 1일 롯데전은 향후 거취의 최대 분수령이다.

지난달 30일 KT 위즈전 선발 등판 예정이었지만 갑작스러운 폭우 취소로 이틀 늦춰 선발 출격한다.

상대는 롯데 외국인 투수 엘빈 로드리게스. 외국인 맞대결 결과에 따라 삼성 벤치의 구상은 두 갈래로 나뉜다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

살아난 스위퍼를 앞세워 S급 호투를 펼칠 경우 행복한 고민에 빠지게 된다.

일요일인 6일 잠실 LG 트윈스전에 한 번 더 기회가 돌아갈 가능성을 배제할 수 없다. 2주 계약 기간이 아직 남아 있는 상황. 점점 구위가 좋아진다면 '쓸 수 있는 데까지 최대한 쓰고 보내자'는 판단을 할 수 있다.

후라도에게는 더욱 완벽한 회복 시간을 벌어줄 수 있으니 행복한 시나리오다.

반면, 롯데전에서 조기 강판 등 실망스러운 피칭을 남긴다면, 일주일 두 번 등판 부담을 줄이는 동시에 6일 LG전이 '에이스' 후라도의 1군 복귀전이 될 수 있다.

후라도는 지난 30일 상무와의 연습경기에서 최고 147km 직구와 투심, 커터, 체인지업 등을 점검하며 투구수를 77구까지 늘렸다. 일단 출격 대기 완료다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

삼성은 긴 호흡으로 '한국시리즈 우승' 대망을 향해가고 있다.

판단 기준은 명확하다.

정규시즌 막판 최대 승부처와 한국시리즈에서 100% 완벽한 몸상태의 후라도가 필요하다. 보스가 버텨주는 지금의 하루하루가 더할 나위 없이 소중하다.

벼랑 끝 경계선상에서 등판을 이어가며 연장 계약까지 이끌어낸 보스.

9월의 첫날, 롯데를 상대로 다시 한번 눈 부신 호투를 펼치며 생명 연장의 꿈을 이어갈 수 있을까.

후라도가 지켜보고 있을 흥미로운 경기다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com