KIA 3안타→"의욕적으로 왔는데 부상이…", 벼랑 끝에서 손내민 '친정', 37세에 쓴 'MVP 출신'의 대반전

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회초 키움 서건창이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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[스포츠조선 이종서 기자] "어떻게 지나가는지도 모르겠네요."

올 시즌을 앞두고 키움 히어로즈는 '낭만 영입'이라는 이야기를 들었다. 지난 시즌을 마치고 KIA 타이거즈에서 방출된 서건창을 연봉 1억2000만원에 전격 영입했다.

서건창은 히어로즈의 상징과 같은 선수였다. 2008년 육성 선수로 LG에 입단했지만, 1경기 출전 후 방출됐다. 2012년 넥센(현 키움)에 입단한 그는 주전으로 발돋움하면서 성공기를 써내려갔다. 특히 2014년에는 128경기에 출전해 201안타를 치면서 KBO리그 최초 200안타 고지를 밟았다. 그해 정규시즌 MVP는 서건창의 몫이었다.

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2020년까지 키움에서 뛰었던 그는 트레이드로 다시 LG 유니폼을 입게 됐다. 당시 키움은 서건창을 보내고, 투수 정찬헌을 받았다.

다시 LG 유니폼을 입었지만, 전성기의 모습은 나오지 않았다. 결국 2023년 시즌을 마치고 방출을 요청했고, KIA로 이적하게 됐다.

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2024년 94경기에서 타율 3할1푼으로 다시 부활하나 싶었지만, 지난해 10경기에서 3안타를 치는데 그치면서 결국 방출 통보를 받았다.

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30대 중반의 나이. 현역 선수로서 생활을 이어갈 수 있을지 기로에 놓이게 됐다.

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'커리어하이'를 함께 한 키움이 서건창에게 손을 내밀었다. 서건창은 건재함을 증명했다. 시범경기 7경기에서 타율 4할로 맹타를 휘둘렀다. 그러나 손가락을 다치면서 개막전 엔트리에 들지 못했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 서건창이 타격 훈련을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

5월초 돌아온 서건창은 복귀와 함께 날카로운 타격감을 보여줬다. 내야진 전반에 안정감을 불어넣기도 했다. 키움은 5월20일 서건창에게 2년(2027~2028년) 총액 6억원(연봉 5억원, 인센티브 1억원)을 안겼다.

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시즌을 거듭하면서 서건창의 타격은 더욱 힘을 냈다. 후반기 33경기에서 타율 3할6푼9리를 기록하며 키움 내 최고 타자로 자리매김했다.

서건창은 올 시즌을 두고 "어떻게 지나가는지 모르겠다. 키움에 돌아오면서 의욕적으로 왔는데 부상을 당했다. 그렇지만 퓨처스리그에 있으면서 후배들과 생활을 하다보니 다시 좋은 기운을 얻었고, 나를 돌아볼 수 있는 시간도 있었다. 나름대로 즐거운 시간이고 보람찼다. 분명히 소득이 있었고, 잘 이어진 것 같다. 정신없이 했던 게 비결이라면 비결인 것 같다"고 이야기했다.

올 시즌 '부활' 비결에 대해 그는 "경기를 많이 나가면서 투수의 볼도 많이 보게 됐다. 덕분에 경기력을 찾아주긴 했던 것 같다. 기술적인 부분은 계속 더 좋아지기 위해 찾고 있다. 타석에서 어떻게 하면 간결하게 할 수 있을지 신경을 썼다"고 설명했다.

히어로즈를 향한 애정은 여전했다. 그는 "정말 다 가족이라고 생각하고 있다. 발전하기 위해서 다같이 힘을 모은다는 게 중요한 것 같다. 실력은 우리가 당연히 노력해서 늘려야 한다. 그렇지만 이런 지원이 있어 내년과 내후년 미래가 밝다고 생각했다"고 말했다.

서건창이 완벽하게 '친정팀'에 녹아들면서 구단은 파격 대우를 했다. 인센티브 특약을 추가해 최대 12억원까지 받을 수 있게 했다. 키움은 "선수가 충분히 달성할 수 있는 수준으로 설정, 사실상 12억원 전액을 보장한다"고 설명했다. 시즌 중에 연봉 인상이라는 이례적인 장면을 만든 것.

구단은 "이번 시즌 동안 서건창이 보여준 경기력과 리더십, 기여도 등을 종합적으로 재평가해 현재 선수 가치에 상응하는 대우가 필요하다고 판단했다"고 계약 상향 배경을 설명했다.

서건창도 구단의 대우에 조금 더 책임감을 가졌다. 서건창은 "전혀 생각하지 못했던 제안이라 처음에는 놀랐다. 금액을 떠나 선수로서의 가치와 지금까지의 모습을 좋게 평가해주신 구단에 진심으로 감사드린다"며 "구단이 저에게 어떤 역할을 기대하고 있는지 잘 알고 있는 만큼 더 큰 책임감도 느낀다. 개인 성적에만 집중하기보다 후배들을 잘 이끌고 팀에 좋은 영향을 줄 수 있는 선수가 되겠다. 히어로즈가 다시 한 번 강팀 반열에 올라설 수 있도록 경기장 안팎에서 맡은 역할에 최선을 다하겠다"고 각오를 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com