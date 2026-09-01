'벌써 한국행 비행기탔다.' 마음은 이미 LG맨 고우석. "백의 종군하겠다. 주는대로 받겠다"

LG 트윈스로 컴백을 선택한 고우석. 스포츠조선DB

8일 서울 잠실구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 2차전. LG가 극적인 역전승을 거뒀다. 승리를 지킨 고우석이 박동원과 악수하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.8/

10일 수원 케이티위즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전 KT와 LG의 경기. 투구하고 있는 LG 고우석. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.11.10/

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[스포츠조선 권인하 기자]"백의종군하겠다네요."

이제 다시 LG 트윈스 고우석이 된다.

미네소타 트윈스의 메이저리그 40인 로스터에서 빠진 고우석이 도전을 멈추고 LG로의 컴백을 선택했다. 미네소타 트윈스의 트리플A팀인 세인트폴 세인츠는 1일(한국시각) 고우석이 FA를 선택했다고 공시했다.

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40인 로스터에서 제외되며 지명할당 조치됐던 고우석은 다른 팀에서 지명이 없자 트리플A에서 계속 도전을 하는 것과 FA로 나오는 두가지 선택지가 있었다. FA가 된다는 것은 사실상 LG로의 컴백을 의미하는 것.

고우석은 3년의 도전을 마무리 짓기로 했다.

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LG 차명석 단장은 1일 "어젯밤 고우석의 에이전트로부터 LG로 돌아온다는 연락을 받았다"라고 솔직하게 밝혔다.

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마음을 굳히자 빠르게 행동에 옮겼다. 벌써 한국행 비행기를 탔다. 차 단장은 "짐싸서 한국행 비행기를 타고 오고 있다고 들었다"라고 했다.

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KBO 등록 마감 시한인 7월 31일을 넘겼기 때문에 고우석은 지금 돌아온다고 해도 포스트시즌을 뛸 수는 없다. 그래도 KIA 타이거즈, 두산 베어스와 3위 싸움이 한창인 LG 트윈스에겐 고우석이 있는 것이 약점인 불펜을 강화하는데 큰 도움이 된다.

18일 서울 고척스카이돔에서 열린 'MLB 월드투어 서울 시리즈 2024' 샌디에이고 파드리스와 LG 트윈스의 경기. 9회말 1사 1루에서 샌디에이고 고우석이 LG 이재원에 투런포를 허용한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.18/

8일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 한국시리즈 2차전. 경기에서 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.11.08/

5일 수원kt위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, LG 마무리 고우석이 팀의 5대4 승리를 확정짓고 포효하고 있다. 수원=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2023.09.05/

문제는 계약. 하지만 차 단장은 계약 역시 낙관적인 입장을 보였다. 차 단장은 "(고)우석이가 LG로 오겠다면서 '백의종군'하겠다고 했다고 한다. 계약 역시 구단에서 주는대로 받겠다고 했다"라며 고우석의 마음을 전했다.

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메이저리그 진출 당시 보내기 어려운 상황이었음에도 고우석의 미래를 위해 큰 결단을 내려준 LG 구단에 고우석이 보인 진심.

고우석은 충암고를 졸업하고 2017년 1차지명으로 LG에 입단한 뒤 2019년 35세이브를 기록하며 LG 부동의 마무리로 활약했다. 2022년엔 42세이브를 올리며 세이브왕에 등극. 2023년 부상으로 인해 15세이브에 그쳤지만 팀의 29년만의 한국시리즈 우승에 기여했던 고우석은 시즌 후 미국 진출을 선언했고 구단의 허락하에 포스팅을 통해 샌디에이고 파드리스와 2년 계약했다.

미국에선 순탄하지 않았다. 개막전 로스터에 들어가지 못했고, 이후 마이애미로 트레이드 됐다. 마이애미에서도 메이저리그 무대에 오르지 못했던 고우석은 디트로이트 타이거즈에서 새롭게 출발했지만 역시 쉽지 않았다.

지난해까지 2년간 메이저리그에 오르지 못했던 고우석은 한국에 돌아올 것이란 예상을 깨고 1년 더 도전을 택했다. 디트로이트 트리플A에서 좋은 피칭을 하고도 콜업에 실패했지만 7월 미네소타 트윈스로 이적하며 드디어 메이저리그 마운드에 섰다.

하지만 아쉽게 4경기 등판에 그쳤고, 다시 트리플A로 내려간 뒤 부진한 모습을 보여 40인 로스터에서도 제외되면서 메이저리그 도전을 마무리하게 됐다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com