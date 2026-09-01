'코리안 더비' 기대했는데! 이정후 9월 첫 경기서 침묵→김하성은 결장…SF, ATL 상대로 시리즈 스윕

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[스포츠조선 강우진 기자]이정후의 방망이가 9월 첫경기부터 침묵했다. 샌프란시스코 자이언츠는 애틀랜타 브레이브스와의 시리즈를 스윕했다.

샌프란시스코 이정후는 1일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 애틀랜타와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 5번타자 우익수로 선발 출장해 4타수 무안타 1볼넷을 기록했다.

로이터연합뉴스

샌프란시스코는 선발 투수로 안소니 몰리나를 올렸다. 타선에는 드류 길버트(좌익수), 라파엘 데버스(지명타자), 브라이스 엘드리지(1루수), 조나 콕스(중견수), 이정후(우익수), 오슬레비스 바사베(3루수), 앤드류 키즈너(포수), 네이트 퍼먼(2루수), 크리스티안 코스(유격수)가 섰다.

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애틀랜타는 브라이스 엘더가 마운드에 올랐다. 타선은 드레이크 볼드윈(지명타자), 로날드 아쿠냐 주니어(우익수), 맷 올슨(1루수), 마우리시오 두반(유격수), 마이클 해리스(중견수), 아지 알비스(2루수), 션 머피(포수), 오스틴 라일리(3루수), 마이크 야스트렘스키(좌익수)로 구성됐다.

이정후는 2회초 첫번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러났다. 4회초에는 볼넷을 골라내면서 출루에 성공했다. 도루로 2루까지 진루했지만, 후속타가 나오지 않으면서 득점에 실패했다. 이정후는 5회초 유격수 땅볼, 7회초에는 우익수 직선타로 돌아섰다. 이날 마지막 타석인 8회말에는 루킹 삼진을 당하며 고개를 저었다.

AP연합뉴스

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샌프란시스코는 멀티 히트와 2타점을 터뜨린 콕스의 맹활약으로 7-3 순조로운 승리를 거뒀다. 데버스와 바사베도 솔로포를 쏘아 올리면서 팀의 승리에 기여했다. 엘드리지와 퍼먼, 그리고 키즈너도 멀티 히트를 기록하면서 팀 전체적으로 뜨거운 타격감을 보여줬다.

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이날 선발 명단에서 제외된 애틀랜타의 김하성은 끝내 경기에 출전하지 못했다. 지난달 27일 끝내기 승리의 주역이 된 후 간간아 출전기회를 얻었지만, 만족할만한 성과를 거두지 못하면서 또다시 벤치에 머무는 시간이 늘고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com