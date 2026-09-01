"흑자 구단이 왜 돈 안쓰냐" 레전드 일침 무마용? 왜 갑자기 12억 호텔 계약식이 열렸나

사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 김용 기자] "사실 확정된 건 21일이었는데…."

야구가 없던 8월의 마지막 날. 오후 야구계를 뒤흔든 소식이 있었다. 바로 키움 히어로즈 서건창의 비FA 다년계약 옵션 추가 내용.

키움은 지난해부터 은밀하게 생각지도 못했던 이벤트를 준비, 사람들을 놀라게 하고 있다. 송성문(샌디에이고) 총액 120억원 비FA 다년계약이 시작이었다. 구장 근처 호텔을 빌려, 송성문의 가족을 모두 초대해 성대한 계약식 자리를 마련했다. 대신 모두 비공개. 모든 절차를 끝내고, 깜짝 소식처럼 발표했다.

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송성문이 메이저리그에 진출하며 이 계약은 없는 일이 됐지만, 키움은 주인공만 바꾸고 또 똑같은 이벤트를 올해 펼쳤다. 새로운 혜택 수혜자(?)는 투수 하영민이었다. 8년 80억원 다년계약. 정말 아무 낌새도 없이 갑작스럽게 발표된 내용이라 다시 한 번 충격을 안겼다.

두 계약 모두 비슷했다. 송성문은 갑작스럽게 기량이 정점에 오른 건 맞지만 야구를 잘한 건 불과 2년이었다. 그런데 120억원 전액 보장 파격 조건을 내밀었다. 하영민이 4년 연속 꼴찌가 유력한 팀에서 외로이 싸워준 선발 투수임은 맞지만, 30세가 지난 시점 8년 계약을 하면 계약 기간 내내 선발투수로서 지금의 퍼포먼스를 유지할 수 있을지는 미지수다. 그럼에도 엄청난 액수의 계약서를 제시했다. 마치 '우리도 쓸 때는 쓴다'라고 무언의 항의를 하는 것처럼. 구단 사무실도 아니고, 호텔을 빌려 행사를 개최하는 것도 의미심장했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회초 타석에 나서기 전 연습스윙을 하는 키움 서건창. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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또 있을까 했던 키움의 이 '럭셔리' 이벤트가 다시 한 번 열렸다. 서건창이었다. 키움은 31일 서건창의 계약을 2년 총액 6억원 조건에서 12억원으로 늘린다고 알렸다. LG 트윈스, KIA 타이거즈 2번의 방출 아픔을 딛고 친정에 돌아온 '신고 선수 신화'의 장본인. 올해 부활의 날갯짓을 펼치자 키움은 2년 6억원의 다년 계약을 선물했다. 그런데 계약서 잉크가 마르기도 전에 추가 특별 옵션으로 총액을 12억원으로 늘려준다 하니 선수 입장에서는 입이 떡 벌어질 수밖에 없다. 그것도 120억원, 80억원 계약자들과 똑같이 호텔에 가족을 초대해 계약하는 이벤트까지 열어주며 정중한 대우를 했다. 구단 최초 KBO MVP에 대한 존중의 표시였다.

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그렇다면 키움은 왜 갑자기 서건창에게 파격 대우를 했을까. 서건창이 23일 KIA 타이거즈전에서 5년 만에 100안타를 채워서? 아니면 최근 팀 레전드 출신 해설위원이 개인방송을 통해 "흑자 구단이 돈을 왜 안 쓰느냐"는 신랄한 비판을 해 이를 무마하는 용으로? 키움은 일찍부터 주요 선수들을 메이저리그에 보내는 포스팅 보상금으로 수백억원을 벌어들였다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 무사 1루 키움 서건창이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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키움 관계자는 "사실 서건창의 계약 수정 내용은 지난달 21일 모두 결정이 됐다. 구단도, 선수도 일찌감치 합의를 마쳤다"고 말하며 "원래 21일 기점, 수일 내로 발표할 예정이었다. 서건창이라는 선수의 상징성이 있기에, 송성문과 하영민처럼 계약 체결식을 꼭 해주고 싶었다. 하지만 서건창 가족의 일정이 있었다. 그래서 호텔 계약식을 할 수가 없었다. 서건창과 가족들이 시간이 될 때를 기다렸다가 경기가 없었던 31일 계약식을 진행했고 발표했다. 갑작스럽게 진행된 건 아니다. 이미 내부적으로는 정리가 다 돼있었다"고 비하인드 스토리를 들려줬다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com