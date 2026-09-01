'상위권 경쟁 디딤돌' 前삼성 투수→대만서 1군콜업 실패 '방출'…내년 KBO서 또 볼수 있나, AQ 노릴듯

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 6이닝 무실점 호투를 펼친 삼성 선발 오러클린. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 오러클린. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 고재완 기자] 올 시즌 전반기 삼성 라이온즈의 마운드 붕괴를 막아내며 '특급 대체 외인'으로 활약했던 호주 출신 좌완 투수 잭 오러클린(26)이 대만 무대에서 1군 공을 단 한 개도 던져보지 못하고 쓸쓸히 짐을 쌌다. 전직 KBO리거 간의 끝장 승부에서 펠릭스 페냐(전 한화 이글스)라는 '박힌 돌'을 끝내 밀어내지 못했다.

대만 현지 매체 'SETN'과 '야후스포츠' 등에 따르면, 대만프로야구(CPBL) 중신 브라더스는 8월 31일 외국인 선수 등록 마감일을 맞아 올 시즌을 끝까지 함께할 외국인 선수 4인 명단을 공식 확정했다. 호세 데폴라, 마리오 산체스, 놀린 로드리게스, 그리고 펠릭스 페냐가 최종 낙점받았고, 2군에서 콜업을 노리던 오러클린은 명단에서 제외되며 계약 해지(방출) 수순을 밟게 됐다.

CPBL 규정상 8월 31일 등록 마감 시한이 지나면 포스트시즌까지 신규 외국인 선수 등록 및 교체가 불가능하다. 엔트리에 들지 못한 외국인 선수는 자동으로 방출 절차를 밟아 자유계약 신분이 된다.

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지난 7월 말 중신과 계약한 오러클린은 2군 3경기에서 11이닝 평균자책점 4.09를 기록하며 1군 진입 기회를 엿봤다. 시즌 초반 개인 사정으로 부진(7경기 0승 4패 ERA 5.25)했던 페냐의 자리를 위협하는 듯했으나, 벼랑 끝에 몰린 페냐의 '괴력'이 판도를 뒤흔들었다.

페냐는 마감 직전 퉁이 라이온스전과 푸방 가디언스전에 연속 선발 등판해 2경기 합산 14이닝 2자책점 무볼넷의 완벽투를 펼치며 코칭스태프의 신뢰를 되찾았다. 1군 경험과 위기관리 능력을 증명한 페냐에게 밀린 오러클린은 끝내 1군 등록이 불발됐다.

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비록 대만에서는 고배를 마셨지만, 오러클린은 올 시즌 삼성이 상위권 경쟁을 이어가는 데 결정적인 디딤돌을 놓아준 투수다.

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11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 6이닝 무실점 호투를 펼친 삼성 선발 오러클린. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 오러클린이 팬들에게 마지막 인사를 건네고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 호주 대표팀으로 나서 한국전(3⅓이닝 1실점)과 대만전(3이닝 무실점)에서 강한 인상을 남겼던 그는, 오키나와 스프링캠프에서 맷 매닝이 팔꿈치 부상으로 수술대에 오르자 삼성의 '부상 대체 외국인 투수'로 긴급 수혈됐다.

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삼성에서 17경기에서 5승5패, 평균자책점 4.86을 기록한 오러클린은 계약을 연장해가며 삼성 선발진의 과부하를 막아냈고, 거물급 외국인 투수 크리스 페덱을 영입하며 자연스럽게 작별을 고했다.

대만과의 계약이 해지된 오러클린은 다음 시즌 행보를 모색할 전망이다. 주목할 점은 'KBO리그 아시아쿼터'를 통한 한국 무대 재입성 가능성이다. 오러클린은 삼성에서 대체 외인 계약 만료 후 방출됐기 때문에 삼성의 보류권이 전혀 없어 KBO 10개 구단 모두와 자유롭게 협상할 수 있다.

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100만 달러 정식 외국인 투수로는 구위나 계산에서 물음표가 따르지만, 20만 달러 상한선의 '아시아쿼터 선발 자원'으로서는 최적의 카드다. KBO리그 스트라이크존과 타자들을 이미 경험했고, 선발 80이닝 이상을 던져주며 7번의 퀄리티스타트를 기록했던 검증된 자원이기 때문이다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 6회 1사 2, 3루. 강판 당하는 삼성 선발 오러클린. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

고재완 기자 star77@sportschosun.com