텍사스 상남자는 왜? '적'에게 사인 유니폼 선물했나…나라·팀 뛰어넘은 두 남자의 우정 [SC포커스]

크리스 페덱. 김영록 기자

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 축하 물세례를 받고 있는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

승리의 세리머니를 함께 하는 페덱의 가족들. 김영록 기자

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[스포츠조선 김영록 기자] "거기 당신! 나한테 몇 타점을 따내는 거야!"

'인싸'의 존재감은 팀과 나라를 뛰어넘는다. 수많은 투수들의 공을 받아본 37세 베테랑 포수의 넉살은 텍사스 카우보이마저 감동케 했다.

삼성 라이온즈 크리스 페덱(30)과 KIA 타이거즈 김태군(37)이 그 주인공이다.

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페덱은 지난 7월 대체 외인으로 합류한 후반기 삼성의 호성적을 이끄는 견인차 역할을 하고 있다. 올시즌 7경기에 선발등판, 44이닝을 소화하며 4승2패 평균자책점 2.25를 기록중이다. 지난 29일 선두 경쟁팀 KT 위즈전에서도 6이닝 무실점으로 쾌투하며 KT 로건 앨런과의 맞대결에서 완승을 거뒀다.

그런데 KIA 상대로는 묘하게 부진하다. 올시즌 2패가 모두 KIA전이었다. 특히 7월 30일 KIA전(5이닝 6실점)은 올시즌 최악투다. 다시 만난 8월 11일 KIA전 리매치에서도 삼성 타선이 KIA 올러에 철저하게 눌린데다 불운까지 따르며 7이닝 3실점(1자책)으로 패전투수가 됐다.

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특히 김태군의 불방망이가 돋보였다. 김태군은 페덱 상대로 3점홈런 하나 포함 3타수 2안타 6타점을 올렸다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 포수 김태군이 수비를 마친 뒤 더그아웃에 들어서고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

김태군은 2022~2023년 삼성에서 뛴 경험이 있다. 김태군은 '샌디에이고 파드리스 시절(2019~2021)부터 페덱을 지켜봤다'는 이야기를 페덱의 통역에게 건넸다. 소식을 접한 페덱은 자신의 사인 유니폼을 선물하기로 했다. 그는 "나를 상대로 6타점을 올린 선수가 내 팬이었다고 하니까, 고마운 마음도 들고 소중한 추억이 될만한 선물을 주고 싶었다. 그래서 내 사인을 한 유니폼을 건넸다. '이제 나한테 그만좀 쳐라'라는 원망섞인 농담도 건넸다"고 설명했다.

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이에 김태군은 '나도 오랫동안 추억이 될 선물을 주고 싶다'고 밝히며 고급 맞춤 수트를 선물하기로 했다. LG 트윈스, NC 다이노스, 삼성. KIA 등 4팀을 거치며 언제나 베테랑다운 존재감을 뽐냈던 그 다운 마음씀이다.

김태군의 수트 선물이 페덱에게 전해지려면 아직 몇주가 더 필요할 전망. 페덱은 "도착하면 한번 입어보려고 한다'며 웃었다.

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홈경기에는 텍사스 정장 차림으로 출근하는 페덱. 사진제공=삼성 라이온즈

페덱은 원정경기 때는 연습복 차림으로 출근하지만, 홈경기에는 텍사스 수트에 카우보이 모자까지 갖춘 차림으로 나타난다. 페덱에겐 소중한 루틴이다. 그는 "야구는 팀 스포츠고, 경기는 팀이 하나가 되서 치러야한다. 내가 팀과 어떻게 어우러지느냐가 중요하다. 캡틴(구자욱)과 의논해보겠지만, 아직까진 원정에도 수트 차림으로 출근할 예정은 없다"고 답했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com