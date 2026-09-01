아프다고 팀 무단 이탈, 카지노 도박할 때는 언제더니...갑자기 "남자답게 팀원들 앞에 서겠다" 황당

사진출처=MLB.com

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[스포츠조선 김용 기자] "나는 남자답게 팀원들 앞에 서겠다."

애리조나 다이아몬드백스 간판 2루수 케텔 마르테는 1일(이하 한국시각) 홈구장 체이스필드에서 열리는 필라델피아 필리스전을 앞두고 기자회견장에 착석해야 했다.

그는 2주 전 보스턴 레드삭스 원정 경기를 앞두고 선수단을 무단 이탈했고, 그 사이 카지노에서 도박을 즐기는 모습이 포착되는 등 홍역을 치렀다. 이유는 무릎 부상 관리라고 했지만, 어찌됐든 프로 선수가 경기 출전을 앞둔 상황에서 무단으로 팀을 떠났다는 자체가 말도 안되는 일이었다.

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그렇게 시간이 흘렀고, 마르테는 필라델피아전을 통해 복귀하기로 결정됐다. 경기에 나서기 전 사과는 필수.

마르테는 처음으로 그날 무슨 일이 있었는지 스스로 설명했다. 마르테는 "좌절의 순간이었다. 나는 내 삶에 뭔가 일이 일어나면 그 이야기를 하고 싶어하지 않는 스타일이다. 그날 아침에 일어났는데 몸이 아파 반응을 할 수 없었다. 아무도 나를 대신해 결정을 내려주지 않는다. 내가 결정을 내려야 했다"며 팀 무단 이탈 이유를 설명했다.

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애리조나 구단은 그를 처음 제한 선수로 등록했다가 토니 러불로 감독, 마이크 헤이즌 단장과의 면담 후 부상자 명단으로 옮겨줬다. 그리고 복귀 수순을 밟았다.

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마르테는 "러불로 감독에게 사과했다. 나는 감독님과 정말 잘 지낸다. 내가 경기장에 나타나지 않아 그를 힘들게 했다. 경기장에 가지 않은 걸 후회하는 이유"라고 밝혔다. 마르테는 이어 선수단에도 사과할 뜻을 내비쳤다. 지난 1주일 동안 몇몇 선수들과는 개별적 연락을 했지만, 이런 큰 일을 저지르고 클럽하우스에서 사과 없이 경기를 나갈 수는 없는 일이다. 특히 러불로 감독이 마르테에게 선수단 공개 사과를 요청했다고. 마르테는 "남자답게 팀원들 앞에 설 것"이라고 말하며 "나는 내 팀원들 중 누구도 내가 그날 아침 겪었던 일을 겪지 않기를 원한다. 나는 팀원들을 사랑한다. 그들의 답답함도 이해한다. 지금 가장 중요한 건 내가 잘 지내고 있고, 가족도 잘 지내고 있다는 점"이라고 말했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com