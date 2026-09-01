KIA 우승 멤버, 이런 굴욕을 "승리 요정에 궂은 일 도맡았다, 그런데…"

에릭 라우어(33번)와 데이브 로버츠 다저스 감독. Kiyoshi Mio-Imagn Image연합뉴스

에릭 라우어 AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] '11승2패라는 압도적인 승률을 자랑한다.'

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 1일(이하 한국시각) 'LA 다저스의 좌완 투수 에릭 라우어가 헌신적인 활약으로 팀에 완벽히 기여하고 있음에도 불구하고, 다가오는 10월 포스트시즌 로스터에서는 짐을 쌀 위기에 처했다'고 전했다.

성적이 나쁜 것도 아니다. 매체는 '지난 5월 토론토 블루제이스에서 지명할당(DFA) 된 후 다저스로 트레이드된 라우어는 눈부시게 부활했다'라며 '토론토 시절 6.69까지 치솟았던 평균자책점은 다저스 이적 후 3.78로 뚝 떨어졌다'라며 '조정 평균자책점(ERA+)은 67에서 107로 껑충 뛰었고, 이닝당 출루 허용률(WHIP)은 1.486에서 1.145로, 수비 무관 평균자책점(FIP)은 6.91에서 5.21로 크게 개선됐다'고 조명했다.

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단순히 성적만 좋은 게 아니다. 나갈 때마다 팀이 이기고 있다. 매체는 '다저스는 라우어가 마운드에 올랐을 때 11승 2패라는 압도적인 승률을 자랑하고 있다. 라우어 개인 전적 역시 6승 1패로 훌륭하다'고 짚었다.

에릭 라우어. AP연합뉴스

다만, 가을야구에 가기에 자리가 없다. 매체는 '라우어가 올 시즌 선발과 불펜을 가리지 않고 궂은일을 도맡았다'고 활약을 인정하면서도 '정작 가을야구 무대에는 그를 위한 빈자리가 마땅치 않다. 정규시즌 선발로 맹활약했음에도 야마모토 요시노부, 태릭 스쿠벌, 타일러 글래스나우, 블레이크 스넬이 버티는 막강한 포스트시즌 선발 로테이션을 뚫기는 역부족'이라고 바라봤다.

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이어 '올해 전반기 올스타에 빛나는 저스틴 로블레스키가 포스트시즌 롱 릴리프 불펜으로 이동하면서 선발진에 공백이 생기더라도 로블레스키가 1순위 대체자로 마운드에 오를 것'이라고 했다.

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디 애슬레틱의 케이티 우 기자 역시 "라우어가 올 시즌 가장 믿고 맡길 수 있는 든든한 투수 중 한 명이었음에도 불구하고, 두터운 투수진 뎁스를 뚫고 로스터에 합류하기는 매우 어려워 보인다"라며 "라우어가 로스터 밖으로 밀려날 위기에 처한 결정적인 이유는 다저스의 막강한 좌완 불펜진 때문이다. 태너 스캇, 알렉스 베시아, 잭 드라이어, 그리고 로블레스키까지 사실상 가을야구 티켓을 예약한 좌완 요원들이 너무 많다. 여기에 크리스 부빅마저 합류 경쟁을 벌이고 있다"고 짚기도 했다.

28일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 한국시리즈 5차전. KIA가 삼성에 승리하며 V12 우승을 달성했다. 네일, 라우어, 소크라테스, 나성범이 기념 촬영을 하고 있다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.10.28/

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라우어는 2024년 대체 외국인선수로 KIA에 와 7경기 등판해 2승2패 평균자책점 4.93을 기록했다. 한국시리즈 마운드를 밟은 라우어는 5이닝 2실점으로 역할을 다하기도 했고, KIA는 정상에 섰다.

매체는 '반전을 꾀할 시간이 아직 조금은 남아있지만, 빠르게 시간이 흐르고 있다. 훌륭한 반등 시즌을 보냈음에도 불구하고 라우어는 결국 밖에서 남들의 가을 축제를 지켜보는 안타까운 처지가 될 수도 있다'고 했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com