'이제 9:0→11:15 역전패는 없다.' 지금이라도 '천군만마' 최대약점 불펜에 세이브왕이 온다[SC포커스]

8일 서울 잠실구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 2차전. 9회 등판한 고우석. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.8/

10일 수원 케이티위즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전 KT와 LG의 경기. 투구하고 있는 LG 고우석. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.11.10/

8일 서울 잠실구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 2차전. LG가 극적인 역전승을 거뒀다. 승리를 지킨 고우석이 박동원과 악수하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.8/

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[스포츠조선 권인하 기자]통산 139세이브. 2022년 42세이브를 기록하며 LG 트윈스 최초로 40세이브를 돌파했던 부동의 마무리 고우석이 돌아온다.

3년간 눈물젖은 빵을 먹으며 마이너리그에서 꿈을 향해 던졌던 고우석은 이제 다시 LG의 주축 불펜 투수로 던지게 된다.

LG로선 그야말로 천군만마다. 불펜이 약하기 때문이다.

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고우석이 떠난 뒤 마무리를 맡았던 유영찬이 4월까지 11세이브를 올린 뒤 부상으로 이탈했다. 불펜의 핵심이었던 베테랑 김진성마저 부상으로 지난 8월 19일 1군 엔트리에서 빠지면서 이탈한 상태.

LG 염경엽 감독은 지난해 11승을 올렸던 선발 손주영을 마무리로 돌리고 새롭게 성장한 우강훈과 베테랑 이우찬 등 컨디션이 좋은 투수들로 필승조를 꾸려 상대 타선을 막아내려 하지만 쉽지 않다.

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지난 8월 21일 대전 한화전에선 3회까지 9-0으로 앞서 있었지만 선발 송승기(5실점) 이후 김영우(3실점) 이우찬(2실점) 김진수(1실점) 배재준(4실점) 등 불펜진이 계속 점수를 내줘 결국 11대15로 충격적인 역전패를 당했다.

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LG 불펜진의 전반기 평균자책점은 4.60으로 전체 4위의 좋은 모습이었다. 하지만 후반기엔 6.73으로 2점이나 높아지며 전체 9위로 내려앉았다.

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불펜 투수들이 전반기에 경험을 쌓으면서 필승조로 성장하면 후반기엔 확실한 필승조 투수들을 얻을 수 있을 것이란 염경엽 감독의 구상과 반대가 된 셈이다.

여기에 고우석이 오는 것은 천군만마라 할 수 있다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. LG가 15대11로 승리하며 8연패에서 탈출했다. 승리의 기쁨을 나누는 손주영 박동원 배터리의 모습. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 8회초 2사 1,2루 등판한 손주영이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

당장 마무리 손주영의 부담을 덜어줄 수 있다. 손주영은 데뷔이후 선발로만 던지다 팀 사정상 이번 시즌만 마무리로 전환했는데 특급 마무리 같은 모습을 보여준다. 33경기서 1승24세이브 평균자책점 2.19를 기록. 부상으로 인해 늦게 1군에 왔고 그래서 마무리로 5월부터 던졌는데도 삼성 김재윤(29세이브)에 이어 세이브 순위 2위에 올라있다.

그러나 전반기와 후반기의 모습이 다르다. 손주영은 전반기엔 22경기에서 1승19세이브 평균자책점 1.40으로 좋았다. 그러나 후반기엔 11경기에서 5세이브를 올렸지만 평균자책점은 3.97로 좋지 않다.

생소한 불펜 투수로서의 체력 관리가 쉽지 않은다가 불펜진이 약하다보니 8회에 등판해 멀티이닝을 던져 더욱 힘들어졌다. 전반기엔 없었던 블론세이브도 2개나 기록했다.

고우석이 와서 뒷문은 확실히 더 강해지게 된 LG다. 고우석과 손주영이 더블스토퍼로 나서는 것도 좋은 방법이고, 미국에서 중간으로 던져왔던 고우석이 셋업맨으로 나서는 것도 나쁘지 않은 그림이다. 염 감독과 코칭스태프가 최적의 조합을 찾아야할 때다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com