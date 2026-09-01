LG서 재계약 못한 투수→빅리그 '역수출 신화' 다시 쓰나…8월 ERA 3.94 부활투 '콜업 기대감UP'

사진 캡처=MiLB 홈페이지

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO리그 LG 트윈스 출신 좌완 투수 디트릭 엔스(35·볼티모어 오리올스 산하 노포크 타이즈)가 마이너리그에서 의미 있는 반등투를 선보이며 빅리그 재입성을 향한 불씨를 지폈다.

엔스는 지난 달 31일(한국시각) 미국 노스캐롤라이나주 더럼불스애슬레틱파크에서 열린 트리플A 더럼 불스(탬파베이 레이스 산하)와의 경기에 선발 등판해 3이닝 2안타 무사사구 2탈삼진 무실점 호투를 펼치며 팀의 7대4 승리를 이끌었다.

이날 오프너 형태의 '불펜 데이' 첫 번째 투수로 나선 엔스는 군더더기 없는 투구로 상대 타선을 제압했다.

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지난 5월 말 트리플A로 내려온 이후 롱릴리프와 추격조를 오가며 흔들렸던 엔스가 마이너리그 강등 후 개인 최다 이닝 무실점을 기록하며 확실한 반등 신호를 쏘아 올린 쾌투였다.

엔스는 2024년 LG의 외국인 투수로 활약하며 30경기 167⅔이닝 13승 6패 평균자책점 4.19를 기록, 팀 선발진의 한 축을 책임졌다. 비록 단조로운 투구 패턴 탓에 재계약에는 실패했지만, 한국 무대에서 체인지업과 커브 등 다양한 변화구를 연마한 경험은 미국 복귀의 결정적인 발판이 됐다.

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실제로 미국으로 돌아간 2025시즌, 엔스는 디트로이트와 볼티모어를 거치며 메이저리그 24경기(3선발) 46⅓이닝 3승 3패 평균자책점 4.08로 성공적인 복귀 시즌을 보냈고, 볼티모어와 '1+1년' 재계약까지 맺는 결실을 맺었다. 당시 그는 현지 매체 인터뷰에서 "한국에서 많은 기대를 받으며 뛴 경험 덕분에 더 완성형 투수가 될 수 있었다"고 밝히기도 했다.

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올 시즌 엔스는 패스트볼과 스위퍼, 체인지업의 3개 구종 체제로 빅리그에서 경쟁했으나 5월 하순 구위 저하와 함께 양도지명(DFA) 처리됐다. 타 구단의 클레임 없이 마이너리그 잔류를 택했지만, 7월 5경기에서 8이닝 9실점(평균자책점 10.13)으로 급격한 난조를 겪으며 방출 위기까지 내몰렸다.

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하지만 8월 들어 점차 제구와 구위를 가다듬었고, 8월 ERA 3.94를 기록했다. 특히 이날 더럼전에서 사사구 없는 안정적인 피칭으로 건재함을 증명했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com