'호빵맨' 잠실야구장 뜬다…LG트윈스와 첫 협업 팝업스토어

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인기 캐릭터 '호빵맨'이 프로야구 LG트윈스와 손잡고 잠실야구장을 찾는다.

호빵맨은 오는 4일부터 7일까지 서울 잠실야구장에서 LG트윈스와 함께 마련한 팝업스토어를 운영한다. 캐릭터 IP와 프로스포츠 구단이 만나는 이색적인 협업으로, 양측 팬들에게 새로운 볼거리를 제공할 전망이다.

이번 협업은 친구들을 돕기 위해 어디든 날아가는 정의의 히어로라는 호빵맨의 캐릭터성과 KBO 리그 디펜딩 챔피언인 LG의 이미지가 맞물린 결과다.

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행사 기간 잠실야구장에는 호빵맨을 테마로 한 팝업스토어와 포토존이 마련된다. LG 유니폼을 비롯해 펫 유니폼, 마킹키트, 배색 집업, 티셔츠, 볼캡 등 의류 상품과 야구공, 파우치, 뱃지, 아크릴 키링, 쿨타월, 응원 머플러 등 다양한 협업 굿즈가 판매된다.

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특히 오는 5일에는 호빵맨 인형탈이 LG 홈경기 시구자로 나선다. 세균맨도 시타자로 함께 마운드에 오를 예정이어서 캐릭터 팬들에게는 색다른 장면이 될 것으로 보인다.

호빵맨의 국내 활동 재개와 맞물린 협업이라는 점도 눈길을 끈다. 호빵맨은 지난 5월 애니메이션 '극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬'을 통해 12년 만에 국내 극장가에 복귀했다. 작품에서는 호빵맨과 세균맨이 힘을 합쳐 용기와 우정을 지켜나가는 이야기를 선보였다.

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이번 잠실 팝업스토어 역시 캐릭터 상품 판매에만 그치지 않고 야구장을 찾은 관람객이 호빵맨의 세계관을 직접 체험할 수 있도록 꾸며진다. 특히 캐릭터에 익숙한 어린이와 가족 관람객은 물론, 최근 캐릭터 굿즈 소비에 적극적인 젊은 야구팬까지 함께 겨냥한 것으로 풀이된다.

국내에서 호빵맨 IP 사업을 담당하고 있는 초이락컨텐츠컴퍼니 관계자는 "잠실야구장 곳곳에서 호빵맨의 세계관을 직접 경험할 수 있도록 꾸몄다"며 "MZ세대가 선호하는 감각적인 굿즈뿐 아니라 가족 단위 관람객이 함께 즐길 만한 아이템도 다수 선보인다"고 말했다. 이번 협업 상품은 현장 팝업스토어와 함께 온라인에서도 판매된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com