김혜성 미쳤다! 빅리그 복귀 현실화 '콜업 유력 후보 3위' 기대감 폭증…공격 부진 LAD 외야진 '경쟁 걸림돌'

김혜성. 사진=LA 다저스

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 김혜성이 동점 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 강우진 기자]김혜성이 드디어 빅리그 복귀에 성공할까. 메이저리그 엔트리 확장을 앞두고 그가 콜업 유력 후보에 오른 것은 사실이다.

다저스 웨이는 1일(한국시각) '메이저리그 로스터는 26명에서 28명으로 확대된다'며 'LA 다저스는 타선에 새로운 활력이 필요한 상황이다'고 보도했다.

팬들은 이미 어떤 선수가 콜업될지 추측을 시작했다. 그들 중 대다수는 외야수다. 다저스에는 올해 기대에 미치지 못한 고액 연봉 외야수가 꽤 있다. 이 때문에 유망주 풀에서 좋은 선수가 올라오기를 기대하고 있다.

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다저스 웨이는 유틸리티 김혜성을 콜업 우선 후보 3위에 올려놨다.

매체는 '김혜성은 이 명단에서 가장 많은 경험을 갖춘 베테랑급 선수다'며 'KBO에서 쌓은 여러 해의 경험에 더해, 메이저리그에서의 경험까지 고려하면 그렇다'고 전했다.

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김혜성은 다저스에게 안전한 선택지로 꼽힌다. 그는 이번 시즌 마이너리그로 강등되기 전까지 좋은 타격감을 보였다. 다저스의 부진한 외야수 몇몇보다 좋은 타격 능력을 보여줄 수 있는 선수다.

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매체는 '다저스 입장에서 그는 가장 안전한 선택지고, 가능성도 크다'며 '특히 수비 측면에서는 중견수 자리에서 앤디 파헤스의 역할을 가장 비슷하게 재현할 수 있는 선수다'고 주장했다.

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아쉬운 점도 있다. 부족한 장타력이다. 김혜성을 올리는 것은 수비를 우선시한 결정으로 평가되는데 다저스에게는 공격력이 더 필요하다.

다저스 웨이는 '다저스 타선이 8월 대부분 침묵하다가 이제 겨우 깨어나기 시작한 상황을 고려하면, 다저스가 수비를 최우선으로 고려하지는 않을 것'이라며 '김혜성은 트리플A에서 타율 면에서는 준수한 성적을 기록하고 있지만 다저스가 발전을 기대했던 장타력은 아직 살아나지 않고 있다'고 평가했다.

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사진=다저스 네이션

김혜성보다 콜업 우선 순위가 높은 선수는 외야수 라이언 워드다. 라이언 워드는 올해 몇 차례 메이저리그에서 기회를 받았고, 그때마다 인상적인 장면을 남겼다. 워드는 현재 트리플A에서도 준수한 성적을 내고 있어 유력한 후보다.

1위는 외야수 제임스 팁스 3세다. 팁스는 시즌 초반부터 엄청난 활약을 펼치며 주목을 받은 이후 뜨거운 타격감이 식지 않고 있다. 트리플A에서 3할에 근접한 타율을 기록하고 있고, 27홈런에 96타점을 쓸어 담았다.

테오스카 에르난데스와 카일 터커가 계속 부진하고 있는 상황을 고려하면 다저스는 외야수 위주로 콜업할 가능성이 크다. 김혜성이 이 같은 쟁쟁한 경쟁자들을 뚫고 빅리그 복귀에 성공할지 관심이 집중된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com