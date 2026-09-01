'대충격 환장쇼' 팀 무단 이탈 몸값 1600억 금쪽이, 팬들에 사과 거부...감독은 '내 새끼 원래 그래요'

사진출처=MLB.com

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[스포츠조선 김용 기자] 이러니 계속 사고 치지.

초대형 사고를 치고도 당당했다. 하지만 그 '끔쪽이'를 변호하느라 바쁜 건 감독이었다.

애리조나 다이아몬드백스 스타 2루수 케텔 마르테가 돌아왔다. 마르테는 1일(이하 한국시각) 체이스필드에서 열린 필라델피아 필리스전을 통해 그라운드에 복귀했다.

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보스턴 레드삭스 원정 경기를 앞두고 팀을 무단 이탈한 뒤 2주 만이다.

무릎 부상이 이유였고, 치료차 애리조나로 돌아왔다 했지만 프로 선수로서 굉장히 무책임한 행동. 그는 지난해 애리조나와 6년 1억1650만달러 FA 계약을 맺었다. 한화로 약 1600억원 거액. 그런 스타가 팀 무단 이탈에 이어 그 기간 카지노에서 도박을 한 사실이 알려지며 더욱 공분을 일으켰다.

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마르테는 지난해부터 구단과 트러블을 일으키는 '악동' 이미지를 쌓아왔는데 그 때마다 토니 러불로 감독이 마르테를 감싸안았다. 구단은 마르테를 지난 시즌 종료 후 트레이드하려 했으나, 그를 원하는 구단은 나오지 않았다. 그런 가운데 팀 무단 이탈이라는 충격적인 사고가 발생했다.

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처음 제한 선수로 신분을 변경시키며 강하게 나올 걸로 보였던 애리조나. 하지만 러불로 감독, 마이크 헤이즌 감독이 마르테와 면담을 했고 곧바로 부상자 명단으로 이동을 시켜줬다. 그리고 예정된(?) 복귀까지 마쳤다.

사진출처=MLB.com

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마르테는 경기 전 기자회견에 나서야 했다. 자신이 왜 무단 이탈을 했는지에 대해 설명했고, 동료들에게 사과할 뜻을 내비쳤다. 하지만 팬들을 향한 얘기를 해달라는 질문에는 단호하게 고개를 가로저었다. 팬들이 자신의 팀 선수라고 응원을 할 이유가 없는 행동.

이런 철부지를 러불로 감독이 또 감쌌다. 러불로 감독은 마르테 기자회견이 끝난 후 거의 20분 동안 그를 변호했다고. 러불로 감독은 "마르테는 팬들을 사랑한다. 마르테는 팬들의 에너지를 감지한다. 팬들이 말하고 행동하는 것에 주의를 기울인다"고 했다.

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일부 언론과 패늘은 러불로 감독이 마르테에게 더 강경한 입장을 취하기를 원하고 있다. 하지만 러불로 감독은 현실적 대안이 아니라고 선을 그었다. 러불로 감독은 "마르테는 비판을 하면 마음을 닫는 유형"이라고 감싸고 돌았다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com