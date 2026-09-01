"백의종군' 고우석 컴백→손주영 복귀, KIA 두산 날벼락, 삼성 KT도 긴장

10일 수원 케이티위즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전 KT와 LG의 경기. 투구하고 있는 LG 고우석. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.11.10/

LG 트윈스로 컴백을 선택한 고우석. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정현석 기자]마침내 고우석이 돌아온다. KBO리그 상위권 판도에 큰 지각변동이 예상된다.

미네소타 트윈스 40인 로스터 제외 후 지명할당 조치됐던 고우석이 3년간의 메이저리그 도전을 마치고 친정팀 LG 트윈스로의 컴백을 최종 선택했다.

미네소타 산하 트리플A 세인트폴 세인츠가 1일(한국시각) 고우석의 FA 신청을 공시한 가운데, LG 차명석 단장은 "어젯밤 에이전트로부터 돌아온다는 연락을 받았다. 계약 조건도 구단에 위임하겠다며 백의종군 의사를 밝혔다"고 확인했다.

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KBO 선수 등록 마감 시한(7월 31일)이 지나 포스트시즌 출전은 불가능하다.

그러나 정규시즌 남은 28경기 동안 '수호신' 고우석의 탑재는 3위 싸움 중인 KIA 타이거즈, 두산 베어스는 물론 1위 경쟁을 벌이는 삼성 라이온즈와 KT 위즈까지 태풍 간접 영향권이 될 수 있다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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'마무리' 고우석→ '선발 손주영' 수순, LG 마운드 대폭 강화

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고우석의 복귀가 LG에 가져올 가장 직접적인 호재는 마운드 연쇄 정상화다. 그동안 마운드 운용에 어려움을 겪던 LG 염경엽 감독의 숨통을 틔워줄 벼락 호재다.

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LG는 유영찬 부상으로 뒷문 공백이 생기자 선발 자원이던 손주영을 마무리로 돌리는 파격 승부수를 던졌다. 그러나 미국에서 줄곧 실전을 치르고 돌아온 '원조 마무리' 고우석이 1~2경기 워밍업을 거쳐 곧바로 마무리 자리를 되찾는다면, 손주영 역시 원래 자리인 선발 로테이션으로 복귀할 수 있게 된다.

손주영이 선발진에 재합류 하면 LG는 탄탄한 선발 로테이션을 재구축하는 동시에, 고우석이라는 확실한 클로저가 더해져 불펜 불안을 해소하게 된다. 28경기를 남긴 LG가 태풍의 눈이 될 수 있는 이유다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이범호 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

승차 없는 3위 KIA 초긴장, 1위 싸움 삼성·KT까지 '비상'

디펜딩 챔피언 LG의 '고우석 카드' 탑재 변수에 상위권 팀들의 셈법은 복잡해졌다.

3위 경쟁을 펼치고 있는 KIA와 두산은 당장 직접적인 영향권이다. 특히 LG와 승차 없는 3위 싸움을 벌이고 있는 KIA로선 고우석 컴백이 썩 반갑지 않은 소식이다.

가을야구 무대에는 서지 못하지만, 정규시즌 남은 28경기 동안 LG가 막강한 마운드 높이를 바탕으로 승점을 쓸어 담는다면 3위 고지 점령은 훨씬 어려워진다. 게다가 LG 선수들은 최근 3년 간 두차례 한국시리즈 우승을 차지한 '타자'들이다. 올시즌 살짝 주춤 하지만 특정 계기만 있으면 언제든 치고 올라올 수 있는 기술을 가지고 있다.

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 KT 이강철 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

그런 면에서 치열한 1·2위 선두권 다툼을 펼치고 있는 삼성과 KT도 안심하기 이르다.

오스틴과 문보경 등 중심 타선의 화력이 살아난 LG는 2위와의 4.5경기 차를 쫓아갈 충분한 힘을 갖춘 팀이다. 거센 상승세를 탈 경우 5경기 차인 1위 탈환까지 나설 수 있다.

만약 LG가 막판 총력전으로 선두권을 거세게 추격할 경우, KT나 삼성 중 한 팀은 가을야구를 위한 힘을 비축하지 못한 채 시즌 막판까지 피 말리는 '멸망전'을 치러야 한다. 이번 고우석의 컴백이 '정규시즌 1위=한국시리즈 우승' 가능성을 더 높이는 계기가 될 것이라는 평가가 나오는 이유다.

미국 무대의 시련을 뒤로하고 "백의종군"을 선언한 고우석. 비행기에 몸을 실은 그의 전격 복귀가 막판 KBO 리그 순위 싸움에 어떤 거대 파도를 일으킬까. 흥미로운 변수다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com